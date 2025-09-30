الأربعاء 1 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«الوطني للأرصاد»: أجواء صحوة نهاراً وضباب متوقع حتى الأحد

1 أكتوبر 2025 00:26

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود الدولة خلال الفترة من يوم غد الأربعاء الموافق 1 أكتوبر وحتى الأحد 5 أكتوبر المقبل، طقس رطب خلال ساعات الصباح على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة لتشكل ضباب أو ضباب خفيف، فيما يكون الطقس نهاراً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام.
وذكر المركز أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً خلال النهار، حيث تسود غداً الأربعاء رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س، وقد تصل إلى 40 كم/س.
أما من الخميس وحتى السبت، فتتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كم/س، وتصل إلى 35 كم/س، ويتوقع أن تنشط الرياح يوم الأحد وتكون مثيرة للغبار أحياناً بسرعات تصل إلى 40 كم/س.
وبالنسبة لحالة البحر، فستتراوح بين خفيف إلى متوسط الموج، ومن المتوقع أن يضطرب أحياناً في الخليج العربي خلال يومي الأربعاء والخميس، بينما يبقى ما بين خفيف إلى متوسط الموج في بقية الأيام، مع احتمال اضطرابه يوم الأحد. أما في بحر عمان فسيظل خفيف الموج، وقد يضطرب أحياناً يوم الأحد.

