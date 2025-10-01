الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

أبوظبي تستضيف الكونغرس الأوروبي العربي الطبي 9 أكتوبر

أبوظبي تستضيف الكونغرس الأوروبي العربي الطبي 9 أكتوبر
1 أكتوبر 2025 11:41

تستضيف إمارة أبوظبي، فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس الأوروبي العربي الطبي، خلال الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري، فعاليات النسخة الثانية من الكونغرس الأوروبي العربي الطبي، بمشاركة أكثر من 800 متخصص من 30 دولة، إلى جانب 60 متحدثًا دوليًا وتقديم 30 ورقة بحثية معتمدة، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للصحة النفسية، الذي يوافق 10 أكتوبر من كل عام.

ينعقد الكونغرس في مقر مركز أبوظبي للطاقة، بتنظيم مشترك بين هيئة زايد لأصحاب الهمم، ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، وبدعم من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، تحت شعار"الحلول التطبيقية في طب التأهيل وعلم النفس" .

ويعقد الحدث بالشراكة مع جمعية الإمارات الطبية، والجمعية الطبية الأوروبية، وبمشاركة نخبة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية من المنطقة والعالم.

وتستكمل اللجنة العليا المنظمة استعداداتها النهائية لانطلاق أعمال الكونغرس، الذي يشكل منصة علمية رائدة لعرض أحدث الممارسات والتجارب الدولية في مجالي التأهيل والصحة النفسية، بما يعزز مكانة أبوظبي وجهةً محورية لاستضافة المؤتمرات الطبية العالمية.

وأكد عبد الله عبد العالي الحميدان، المدير العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم، رئيس اللجنة العليا للكونغرس، أن استضافة هذا الحدث الطبي المتخصص يعكس التزام الهيئة الإستراتيجي بتطوير منظومة التأهيل والعلاج المتكامل لأصحاب الهمم، وتعزيز مكانة أبوظبي مركزا عالميا للابتكار في الرعاية الصحية، بما يواكب توجهات الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولا وتطورا.

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سوق واعدة لأحدث ابتكارات النقل المستدام
ذياب بن محمد بن زايد يشهد مراسم الإعلان عن تأسيس شركة مشتركة بين قطارات الاتحاد و«كيوليس»

من جانبه أوضح الدكتور فواز حبال، الأمين العام لمركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، نائب رئيس اللجنة العليا للكونغرس، أن النسخة الثانية من الكونغرس تأتي انسجاما مع شعار "عام المجتمع" الذي اعتمدته القيادة الرشيدة، ليكون هذا الحدث منارة علمية تسهم في تعزيز دور البحث العلمي والابتكار في تطوير أنظمة الرعاية النفسية والجسدية، وترسيخ مكانة الإمارات جسرا معرفيا يربط العالم العربي بأوروبا في المجال الطبي.

وتتضمن أجندة الكونغرس أكثر من 15 جلسة علمية متخصصة تستعرض أحدث التطورات في الطب النفسي، وعلوم الأعصاب، وإعادة التأهيل، مع التركيز على بروتوكولات العلاج المعرفي والسلوكي، والابتكارات في علاج الاكتئاب واضطرابات القلق، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات في برامج التعافي، وتقديم نماذج علاجية مخصصة للأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم.

ودعا المنظمون، الأطباء والباحثين والمتخصصين، والمهتمين بمجالي طب التأهيل وعلم النفس، إلى المشاركة الفاعلة في أعمال الكونغرس وجلساته العلمية، وكذلك للاحتفاءً باليوم العالمي للصحة النفسية، بما يرسخ مكانة أبوظبي منصة دولية لإطلاق المعرفة الطبية، ويسهم في تعزيز الأثر العلمي والإنساني لهذا الحدث النوعي.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل البرامج والفعاليات، من خلال زيارة الموقع الرسمي للكونغرس:www.euroarabmed.com

المصدر: وام
أبوظبي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©