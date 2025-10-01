الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس الصيني بمناسبة اليوم الوطني لبلاده

1 أكتوبر 2025 12:42

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى فخامة «شي جين بينغ» رئيس جمهورية الصين الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة «شي جين بينغ» رئيس جمهورية الصين الشعبية.

و‎بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي «لي تشيانغ» رئيس مجلس الدولة في جمهورية الصين الشعبية.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الصين
الإمارات
