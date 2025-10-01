«تدوير» تطلق حملة «المزارع المستدامة»

أعلنت مجموعة «تدوير» اليوم، إطلاق حملة «المزارع المستدامة»، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بهدف رفع الوعي لدى المزارعين، وأصحاب الحظائر الحيوانية، حول أساليب التخلص السليم من النفايات وتشجيع الممارسات المستدامة.

وتتضمن الحملة التي تستمر حتى 31 أكتوبر، زيارات ميدانية تستهدف مناطق أبوظبي والعين والظفرة، يجريها فريق التوعية المجتمعية في «تدوير»، لإرشاد المزارعين حول آليات التخلص الآمن من النفايات وأهمية استخدام نقاط التجميع المخصصة، وتذكيرهم بخدمة التخلص من الحيوانات النافقة عبر تطبيق «تم»، وتشجيعهم على استخدامها، بما يضمن عمليات تخلص آمنة ومنظمة، مطابقة لمعايير الصحة العامة، واتباع ممارسات مسؤولة بيئيًا.

ودعا عبد الواحد جمعة فريش، المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في مجموعة «تدوير»، المزارعين إلى الإضطلاع بدور حيوي في المحافظة على بيئتهم عبر آليات التخلص المسؤول من النفايات، وتبني الممارسات الزراعية الآمنة، لتأمين بيئة أكثر نظافة وصحة للجميع.

وستطلق «تدوير»، في إطار الحملة، سلسلة أفلام قصيرة وثائقية بأسلوب سينمائي، تسلّط الضوء على قصص واقعية لمزارعين في دولة الإمارات وممارساتهم المستدامة، يقدم كل منها أحد بالمزارعين كنموذج ملهم يحتذى به، إلى جانب تنظيم جلسة توعوية بعنوان «الدائرة المستدامة»، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الزراعية،، تعقد يوم 7 أكتوبر، بهدف تبادل المعرفة والخبرات، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تعزيز الاستدامة في القطاع الزراعي.