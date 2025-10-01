الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"مرصد الختم" يوثق من أبوظبي ألسنة اللهب الشمسية

"مرصد الختم" يوثق من أبوظبي ألسنة اللهب الشمسية
1 أكتوبر 2025 15:35

وثق مرصد الختم الفلكي ظهر اليوم، نشاطاً شمسياً لافتاً، حيث أظهرت الصور العديد من البقع الشمسية كبقع سوداء داكنة، وظاهرة الأشواك الشمسية الصغيرة "Spicules" على حافة الشمس، وأشرطة داكنة على سطحها "Filaments"، بالإضافة إلى ألسنة اللهب الشمسية "Prominences" المنبعثة من حافتها. 
وتم التقاط الصور باستخدام تلسكوب شمسي متخصص من نوع "هيدروجين ألفا"، الذي يسمح بمشاهدة الطبقة اللونية للشمس "Chromosphere"، الواقعة فوق الطبقة الضوئية "Photosphere" المرئية بالعين المجردة، ما يوفر فرصة فريدة لمتابعة النشاط الشمسي بأدق تفاصيله.

 

ناسا تخطط لبناء قرية على سطح القمر بحلول سنة 2035
15 جهة حكومية وخاصة عاملة في قطاع الفضاء تشارك في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية
المصدر: وام
مرصد الختم الفلكي
الفضاء
الشمس
