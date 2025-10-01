سعود بن صقر يشهد إطلاق المرحلة التجريبية الأولى للحافلات ذاتية القيادة في رأس الخيمة

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم، إطلاق المرحلة التجريبية الأولى للحافلات ذاتية القيادة «RoboBus» في جزيرة المرجان، وذلك في إطار الشراكة بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة «وي رايد» الصينية العالمية الرائدة في تقنيات القيادة الذاتية، بحضور سعادة تشانغ ييمينغ، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة، في خطوة تعكس توجه الإمارة نحو بناء منظومة تنقّل ذكية ومستدامة تدعم رؤيتها المستقبلية وتُجسّد مساعي دولة الإمارات لتبنّي الابتكار والتقنيات المتقدمة لتحسين جودة حياة الأفراد.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن هذه المرحلة التجريبية تمثل محطة مهمّة في الخطط المستقبلية، وتقود إلى تحقيق الازدهار، وتجسّد التزامنا بتعزيز الشراكات الإستراتيجية، وتبنّي حلول نقل مبتكرة تضع الإنسان والاستدامة في صميم مسيرتنا نحو المستقبل، وتمهّد الطريق نحو إيجاد نموذج حضري أكثر ذكاءً، وكفاءةً، وجودةً.

وقال سموه: «تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة تنقّل ذكية ومتكاملة في رأس الخيمة، ترتكز على تحويل وسائل النقل من مجرد وسيلة إلى تجربة متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتوفّر حلولا صديقة للبيئة، وتعزّز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً للابتكار في مجالات التنقّل الذكي».

وأضاف سموه: «تمضي إمارة رأس الخيمة بخطى واثقة نحو المستقبل، منسجمة مع التوجهات الوطنية والعالمية في مجالات النقل الذاتي والذكاء الاصطناعي، ونحن نؤمن بأن الاستثمار في هذه التقنيات يشكّل وسيلة لإحداث نقلة نوعية في مختلف جوانب الحياة».

وشدّد سموه على أن الابتكار الحقيقي لا يكتمل إلا إذا انعكس أثره المباشر على حياة الناس، من خلال منظومة نقل أكثر أماناً واستدامة، وفرصاً اقتصادية قائمة على المعرفة، ومدناً أكثر كفاءة وازدهاراً، مشيراً سموه إلى أن المشروع ينسجم مع التوجه الوطني لدولة الإمارات نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام قائم على المعرفة والتكنولوجيا.

وأوضح سموه أن رأس الخيمة تُعد جزءاً فاعلاً من الرؤية الوطنية الطموحة لدولة الإمارات التي تستثمر في المستقبل وتضع الاستدامة والابتكار في صميم خططها وتوجهاتها، مؤكداً أن إطلاق هذه المرحلة يمثل خطوة أولى في مسيرة طويلة نحو بناء مدن ذكية متكاملة ومجتمعات أكثر تقدماً.

كما أكد سموه التزام الإمارة بمواصلة الاستثمار في الحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية التي تعزّز مكانتها على خريطة المدن الذكية عالمياً، والمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل النقل الذكي، والسعي إلى تقديم نموذج عملي لما يمكن أن تكون عليه مدن الغد.

كما شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، توقيع اتفاقيتين إستراتيجيتين، الأولى بين هيئة رأس الخيمة للمواصلات وشركة «وي رايد»، والثانية بين الهيئة وشركة «مرجان»، المطوّر الرئيسي لمشاريع التملك الحر في الإمارة، لتعزيز التعاون في تطوير حلول النقل المستقبلي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، في منتجع موڤنبيك بجزيرة المرجان.

وقّع الاتفاقية الأولى سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، وجينيفر لي، المديرة المالية ورئيسة قسم الشؤون الدولية في «وي رايد»، فيما وقّع الثانية سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، وسعادة المهندس عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان».

وتأتي الاتفاقية الأولى استكمالاً للزيارة الناجحة التي قام بها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، إلى المقر الرئيسي لشركة «وي رايد» في مدينة قوانغتشو، عاصمة مقاطعة قوانغدونغ الصينية، في نوفمبر من العام الماضي، والتي شهدت توقيع إمارة رأس الخيمة اتفاقية تعاون استراتيجي مع المقاطعة خلال تلك الزيارة.

ويجسّد إطلاق المرحلة التجريبية للحافلات ذاتية القيادة في جزيرة المرجان خطوة نوعية مهمة في مسار رأس الخيمة نحو تطوير منظومة تنقّل حضرية ذكية ومستدامة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتُعزّز مكانة الإمارة كمركز إقليمي للنقل الذكي والسياحة المستقبلية.