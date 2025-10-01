«الصحة» تعزز قدرات كوادرها لتطبيق منهجية الرعاية المتكاملة لكبار السن

نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في دبي، برنامجاً تدريبياً متخصصاً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، لتدريب كوادرها الصحية على تطبيق منهجية الرعاية المتكاملة لكبار السن «ICOPE» انسجاماً مع الإطار الوطني للتقدم في العمر بصحة ورعاية 2025-2031.

واستهدف البرنامج، الذي استمر ثلاثة أيام، نخبة من الأطباء والكوادر المتخصصة في القطاع الصحي، بهدف تأهيلهم وتعزيز مهاراتهم على تقييم القدرات الجسدية والمعرفية والنفسية لكبار السن، وتطوير خطط رعاية شخصية تساعد على زيادة استقلالية وتحسين جودة حياة هذه الفئة في المجتمع، وذلك من خلال الجلسات التدريبية التي تضمنت عروضاً لتجارب عالمية، ومحاكاة تطبيقية لدراسة حالات واقعية، ومناقشات حول سبل دمج الرعاية الصحية والاجتماعية، بما يعزّز منظومة الشيخوخة الصحية في الدولة.

وتطرقت الجلسات إلى مجموعة من المحاور النوعية أبرزها، استعراض التقدم المُنجز في تحقيق أهداف العقد الأممي للشيخوخة الصحية 2021-2030، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية في تعاون عالمي يجمع بين الحكومات والمجتمع المدني والوكالات الدولية والمهنيين والأوساط الأكاديمية، والذي يركز على تكثيف الجهود لمدة 10 سنوات من العمل التشاركي لدعم الحياة الصحية في مرحلة الشيخوخة.

وتناولت الفعاليات واقع الشيخوخة الصحية في الإمارات وإقليم شرق المتوسط، إلى جانب التدريب العملي على تطبيق أدوات التقييم الأساسية لمنهجية الرعاية المتكاملة لكبار السن من أجل رصد التغيرات في القدرات الحركية والحسية والإدراكية.

وسلّطت الضوء على مسارات الرعاية المتكاملة للتعامل مع التحديات الأكثر شيوعاً في مرحلة الشيخوخة مثل التراجع المعرفي، والاكتئاب، ومشكلات التغذية والتنقل، والاضطرابات الحسية كضعف السمع أو البصر، واختبار الأداء البدني القصير، إلى جانب تبادل الخبرات حول إعداد خطط رعاية شخصية تناسب ظروف كل فرد متقدم في السن على حدة، عبر تطوير دراسات الحالة.

وتم استعراض الخطط المستقبلية لدولة الإمارات للارتقاء بصحة كبار السن من خلال تطوير مسارات الدعم الاجتماعي وتحسين مهارات مقدمي الرعاية، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتمكين الكوادر الصحية والاجتماعية بالأدوات الحديثة لرعاية كبار السن، ما يُبرز التزام الدولة بتعزيز جودة الحياة وتحقيق التكامل بين القطاعات الصحية والاجتماعية.

وأكد سعادة الدكتور حسين الرند، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، أن تنظيم البرنامج التدريبي يأتي ضمن مسار وطني شامل لتعزيز صحة كبار السن، بما يعكس أولويات الوزارة لتحقيق أهداف عام المجتمع، من خلال الاستثمار في صحة كبار السن الذي يعد واجباً إنسانياً ووطنياً وركيزة أساسية لضمان تماسك المجتمع واستدامة مسيرته التنموية، وذلك ضمن الجهود المستمرة لترسيخ مكانة الإمارات كنموذج عالمي في تعزيز الشيخوخة الصحية ورعاية كبار السن، بما يضمن لهم جودة الحياة مع الحفاظ على كرامتهم واستقلاليتهم.

وأضاف: حرصنا في تصميم البرنامج المتكامل على نقل الخبرات الدولية من منظمة الصحة العالمية، وتكييفها مع خصوصية منظومتنا الصحية والاجتماعية، بما يضمن استدامة الخدمات الوقائية والعلاجية لكبار السن، مع التركيز على بناء قدرات الكوادر الوطنية وتزويدهم بأدوات متقدمة لتقييم احتياجات كبار السن، وهو ما يشكّل خطوة استراتيجية لتجسيد دور الدولة الريادي في صياغة سياسات متقدمة تُعزز الترابط بين القطاعين الصحي والاجتماعي، وتضمن توفير خدمات شاملة تراعي احتياجات كبار السن.