الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

1 أكتوبر 2025 18:53

 بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة، اليوم، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويدعم أهدافهما التنموية المشتركة.
كما استعرض صاحب السمو رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين دعم البلدين جميع المساعي والمبادرات الهادفة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى سكانه بشكل كافٍ ومستدام.
وعبر صاحب السمو رئيس الدولة، خلال الاتصال، عن تقديره لاعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، مشدداً على أن «حل الدولتين» هو المسار الأمثل لتحقيق الاستقرار في المنطقة لمصلحة دولها وشعوبها كافة.

المصدر: وام
بريطانيا
الإمارات
محمد بن زايد
كير ستارمر
