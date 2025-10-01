برعاية رئيس الدولة.. معرض ومؤتمر «أديبك 2025» ينطلق 3 نوفمبر

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تُعقد فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، أكبر حدث عالمي في قطاع الطاقة، خلال الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر في مركز «أدنيك أبوظبي»، وسيسلط الضوء على الدور المهم لأبوظبي كمركز يجمع القيادات العالمية من مختلف القطاعات لمناقشة مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا.

يُتوقَّع أن يحضر الحدث الذي تنظمه «أدنوك» أكثر من 205 آلاف زائر من أكثر من 172 دولة، إلى جانب 2250 شركة عارضة، و1800 متحدث بما يشمل مجموعة واسعة من قيادات قطاعات الصناعة والاستثمار والابتكار وصنّاع السياسات، لاستكشاف الفرص وتسريع تطوير وتطبيق الحلول التي تساهم في صياغة مستقبل قطاع الطاقة.

ستقام النسخة الجديدة من «أديبك» تحت شعار «طاقة ذكية لتقدم متسارع»، وتأتي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة لدعم مجال الذكاء الاصطناعي، ونمو الاقتصادات الناشئة، والانتقال في منظومة الطاقة العالمية، لتشكّل منصة متكاملة لاستعراض أهمية تعزيز مرونة أنظمة الطاقة الحالية، بالتزامن مع توسيع نطاق الاستفادة من الحلول والتقنيات الذكية التي تساهم في تسريع وتيرة التقدم العالمي.

وبهذه المناسبة، قال عبد المنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر «أديبك 2025»، «إن تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة تعتمد على توفير إمداداتها بشكل مسؤول ومستدام، واتخاذ قرارات ذكية لتعزيز كفاءة مصادرها، والاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة التي تساهم في توفير إمداداتها الموثوقة إلى أعداد أكبر من المجتمعات والأفراد بتكاليف مناسبة وكثافة كربونية منخفضة. ويشكّل (أديبك 2025) منصة متكاملة تجمع قيادات وقطاعات منظومة الطاقة العالمية كافة لمناقشة الحلول والشراكات والاستثمارات اللازمة لتعزيز مرونة أنظمة الطاقة وشموليتها، وضمان جاهزيتها لمواكبة المستقبل ومساهمتها في دفع عجلة النمو والتقدم العالمي».

ويجمع «أديبك 2025» صنّاع القرار من قيادات مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب منتجي الطاقة، والمؤسسات المالية والقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة. وتقدم النسخة الجديدة من «أديبك» برنامجاً متكاملاً وأكثر شمولاً لجدول أعمال المؤتمر، يتضمن: المؤتمر الاستراتيجي، والمؤتمر التقني، حيث يقدم البرنامج أكثر من 380 جلسة. وسيجمع المؤتمر الاستراتيجي أبرز القيادات وصنّاع السياسات والمبتكرين والمؤثرين على مستوى العالم ضمن 10 برامج، لمناقشة عدد من أهم التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة، وسبل تعزيز الحوار البنّاء، وتحفيز التعاون بين مختلف القطاعات، بما يساهم في تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

ويركز المؤتمر هذا العام على خمسة مجالات رئيسية تشمل، الاقتصادات الناشئة، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، ومجال التكرير والتصنيع والتسويق والصناعات الكيماوية، والتنوع، والريادة والتطوير، وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يجسّد اتساع وتنوع سلسلة القيمة في قطاع الطاقة، ويسلط الضوء على القضايا المحورية التي تساهم في صياغة مستقبله.

ويتضمن برنامج مؤتمر «أديبك 2025» عقد فعاليات المؤتمر التقني، الذي يترأسه هيثم الجنيبي، النائب الأول للرئيس لشؤون الغاز والتنمية في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في «أدنوك»، رئيس البرنامج التقني لـ «أديبك 2025»، أكبر مؤتمر من نوعه على مستوى العالم. ويُقام ضمن برنامجين رئيسيين هما: المؤتمر التقني الذي تنظمه «جمعية مهندسي البترول»، والمؤتمر التقني للصناعات التحويلية الذي ينظمه «أديبك»، حيث يتضمن 159 جلسة متخصصة، يشارك فيها أكثر من 1100 خبير، يستعرضون من خلالها كيف تساهم الابتكارات التقنية والذكاء التطبيقي في تحقيق تأثير ملموس، ودفع جهود التقدم العالمي.

من جانبه، قال توماس لوفلر، نائب الرئيس الأول، أديبك، دي إم جي إيفنتس أديبك: «يمثل أديبك 2025 أكثر من مجرد حدث عالمي، فهو المنصة التي تتحول فيها الطموحات إلى أفعال، والأفكار إلى تأثير ملموس، ففي عالمنا المعقد اليوم، يعتمد التقدم على تسخير مختلف التقنيات، من الذكاء الاصطناعي إلى الحلول المتقدمة منخفضة الكربون، وعلى توحيد جميع مكونات منظومة الطاقة، ومن خلال جمع رؤى متنوعة من مختلف المناطق والقطاعات، سيسهم أديبك في صياغة مستقبل يتميز بالمرونة والشمولية والنمو السريع، حيث يتقدم أمن الطاقة والاستدامة جنباً إلى جنب». يستضيف معرض «أديبك» أكثر من 2250 شركة عارضة من مختلف مجالات ومراحل قطاع الطاقة العالمي، ليسلّط الضوء على الحلول الموثوقة والقابلة للتوسع، والتي تحقق أثراً إيجابياً ملموساً على نطاق واسع.

وعلى امتداد 17 قاعة، سيضم المعرض أجنحة 54 شركة وطنية ودولية للنفط والطاقة، و30 جناحاً دولياً، إلى جانب أربع مناطق متخصصة هي: التحول الرقمي، وخفض الانبعاثات، والأعمال البحرية واللوجستيات، والذكاء الاصطناعي، بما يوفّر منصة تفاعلية للتعاون بين مختلف القطاعات.

ستسلط منطقة الذكاء الاصطناعي الموسَّعة، الضوء على مكانة أبوظبي كمركز عالمي لتعزيز التكامل بين قطاعي الطاقة والذكاء الاصطناعي، كما ستستعرض مساهمة أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي في تحسين أنظمة الطاقة ورفع كفاءتها، وتمكين بنية تحتية أكثر ذكاءً، ودفع عجلة التقدم المستدام على نطاق واسع.

سيشهد «أديبك 2025» إطلاق معرض الكيماويات والحلول منخفضة الكربون الجديد لتعزيز دور أبوظبي الرائد كمركز للابتكار في حلول ومبادرات خفض الكربون.

وسيضم المعرض عدداً من الشركات الواعدة والمبتكرة في مجالات الهيدروجين، والأمونيا، والميثانول، والتقاط الكربون، وتخزين الطاقة، والصناعات الكيماوية، والطاقة النظيفة. يوسّع «أديبك 2025» شبكة شركائه من الخبراء بانضمام كل من «بوسطن كونسلتينج جروب» (BCG)، وود ماكنزي، ديلويت، كي بي إم جي، وأكسنتشر، لتقديم رؤى استراتيجية تغطي أبرز محاور المؤتمر.

ومن خلال هذه الشراكات، يعزز«أديبك» موقعه ليصبح الحدث الأكثر شموليةً واستشرافاً للمستقبل عبر طرح الحلول الذكية في قطاع الطاقة.