عمر الدرعي: علينا زراعة النخيل وأداء حقه من خلال الزكاة

أبوظبي (وام)

نظم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ندوة علمية متخصصة ناقشت أحكام «زكاة التمور» وأبعادها الشرعية والاجتماعية، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمسؤولين، وذلك في إطار جهوده لنشر الوعي الفقهي وتعزيز دور الزكاة في دعم التكافل المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن انعقاد هذه الندوة يأتي ضمن اختصاص المجلس في توعية المجتمع بالأحكام الشرعية، خصوصاً ما يتصل بالموضوعات الموسمية مثل زكاة التمور، مشيراً إلى مشاركة جهات عدة في أعمال الندوة من بينها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بصفتها الجهة المختصة باستقبال أموال الزكاة وصرفها على مستحقيها، إلى جانب المؤسسات التعليمية، مثل جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فضلاً عن الجهات المعنية بالنخيل والتمور في الدولة.

وقال معاليه: «إن هذه الشجرة المباركة التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل رمزاً للخير والعطاء، إن النخلة حق، والأرض التي نعيش عليها حق، وعلينا أن نزرع هذه الشجرة ونؤدي حقها من خلال الزكاة».

ولفت إلى أن هذه الندوة وفرت منصة شاملة لتعريف المجتمع بالمرجعية الرسمية المعتمدة فيما يخص استقبال وصرف أموال الزكاة، ومعرفة الأنصبة الشرعية ومصارفها.

وأشار معاليه إلى أنه تم تنظيم معرض مصاحب حول «شماريخ التمور» يعكس ما تزخر به دولة الإمارات من ثراء معرفي وتراثي مرتبط بالنخلة والتمر، مؤكداً أن هذا التراث حاضر في وجدان أبناء الإمارات، وأن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية يسهم في تيسير المعرفة وإحياء هذا المجال بشكل أساسي وشدد على أن «الزكاة من المجتمع وإلى المجتمع».