الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عمر الدرعي: علينا زراعة النخيل وأداء حقه من خلال الزكاة

عمر الدرعي متحدثاً خلال الندوة العلمية (وام)
2 أكتوبر 2025 01:12

أبوظبي (وام) 

أخبار ذات صلة
الإمارات.. سوق واعدة لأحدث ابتكارات النقل المستدام
الإمارات تحتفي باليوم العالمي لكبار السن 2025

نظم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ندوة علمية متخصصة ناقشت أحكام «زكاة التمور» وأبعادها الشرعية والاجتماعية، بمشاركة نخبة من العلماء والباحثين والمسؤولين، وذلك في إطار جهوده لنشر الوعي الفقهي وتعزيز دور الزكاة في دعم التكافل المجتمعي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، نائب رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن انعقاد هذه الندوة يأتي ضمن اختصاص المجلس في توعية المجتمع بالأحكام الشرعية، خصوصاً ما يتصل بالموضوعات الموسمية مثل زكاة التمور، مشيراً إلى مشاركة جهات عدة في أعمال الندوة من بينها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بصفتها الجهة المختصة باستقبال أموال الزكاة وصرفها على مستحقيها، إلى جانب المؤسسات التعليمية، مثل جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، فضلاً عن الجهات المعنية بالنخيل والتمور في الدولة.
وقال معاليه: «إن هذه الشجرة المباركة التي ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تمثل رمزاً للخير والعطاء، إن النخلة حق، والأرض التي نعيش عليها حق، وعلينا أن نزرع هذه الشجرة ونؤدي حقها من خلال الزكاة».
ولفت إلى أن هذه الندوة وفرت منصة شاملة لتعريف المجتمع بالمرجعية الرسمية المعتمدة فيما يخص استقبال وصرف أموال الزكاة، ومعرفة الأنصبة الشرعية ومصارفها.
وأشار معاليه إلى أنه تم تنظيم معرض مصاحب حول «شماريخ التمور» يعكس ما تزخر به دولة الإمارات من ثراء معرفي وتراثي مرتبط بالنخلة والتمر، مؤكداً أن هذا التراث حاضر في وجدان أبناء الإمارات، وأن تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية يسهم في تيسير المعرفة وإحياء هذا المجال بشكل أساسي وشدد على أن «الزكاة من المجتمع وإلى المجتمع».

مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
زكاة التمور
مجلس الإفتاء الشرعي
عمر حبتور الدرعي
الزكاة
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
الرياضة
سان جيرمان يُسقط برشلونة في عقر داره!
اليوم 01:45
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
الرياضة
موناكو يتعادل مع مانشستر سيتي في «الوقت القاتل»
اليوم 01:32
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
الرياضة
دورتموند يقسو على بلباو برباعية في أبطال أوروبا
اليوم 01:24
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
الرياضة
أرسنال يواصل انتصاراته في «أبطال أوروبا»
اليوم 01:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©