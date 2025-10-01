الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج المتفوقين في دفعة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لعام 2025

ذياب بن محمد بن زايد يشهد حفل تخريج المتفوقين في دفعة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني لعام 2025
1 أكتوبر 2025 21:04

برعاية وحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، نظَّم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني حفل تخريج دفعة عام 2025 من طلبته المتميزين من بوليتكنك أبوظبي، وكلية فاطمة للعلوم الصحية، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

وأُقيم الحفل على هامش الملتقى العلمي العالمي 2025 المنعقد في مركز أدنيك أبوظبي، ويجمع أكثر من 2000 مشارك من 45 بلداً، لاستعراض ابتكاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات.
وقال سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي، المدير العام لمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني: «إنَّ رعاية وحضور سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان يعكسان الاهتمام الكبير بتعزيز التعليم التقني والمهني، ودعم مسيرة الطلبة نحو التميُّز، وإنَّ تزامُن حفل التخريج مع الملتقى العالمي يجسِّد مكانة خريجي المركز الذين يمثِّلون نماذج مشرّفة لشباب دولة الإمارات القادرين على الإسهام الفاعل في بناء المستقبل».

وعقب الحفل، قام سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان بجولة في الملتقى العلمي العالمي 2025، اطَّلع خلالها على أبرز المشاريع المبتكَرة التي قدَّمها الطلبة من مختلف بلدان العالم، وتبادل الحديث مع المشاركين عن أفكارهم وتجاربهم العلمية.

المصدر: وام
ذياب بن محمد بن زايد
