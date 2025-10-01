الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

إدراج «IELS» ضمن لائحة الاختبارات الدولية في«المدارس الحكومية»

مبنى وزارة التربية والتعليم
2 أكتوبر 2025 01:13

دينا جوني (أبوظبي) 

أدرجت وزارة التربية والتعليم «الدراسة الدولية للتعليم المبكر وجودة الحياة» IELS، التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ضمن لائحة الاختبارات الدولية التي ستُطبَّق في المدارس الحكومية.
ويستهدف الاختبار الأطفال بعمر خمس سنوات، ويقيس أربعة مجالات رئيسة تُعدّ أساسية لنموهم المتكامل، وهي: مهارات القراءة الناشئة، مهارات الرياضيات الناشئة، التنظيم الذاتي، والنمو الاجتماعي والعاطفي، بما يشمل التعاطف والثقة والسلوك الاجتماعي الإيجابي.
ويأتي في إطار جهودها لرفع كفاءة منظومة التعليم وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الطلبة، عبر توفير بيانات دقيقة تعكس مستوى استعداد الأطفال للانتقال إلى المراحل الدراسية الأولى، وتمكّن من تطوير سياسات وبرامج تدعم النمو الأكاديمي والعاطفي والاجتماعي المتوازن للطفل.
ووفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تُعدّ IELS دراسة دولية تُقيّم الأطفال في سن الخامسة، الذين يرتادون مراكز التعليم والرعاية المبكرة أو المدارس، من خلال تقييم مباشر وتنمية لمهاراتهم المعرفية والاجتماعية والعاطفية. 
ولا تكتفي الدراسة بالقياس المباشر للأطفال فقط، بل تجمع أيضاً بيانات سياقية مهمة من خلال استبيانات تُطرح على الآباء أو مقدمي الرعاية الأساسية حول بيئة الطفل المنزلية، وتجاربه السابقة في التعليم المبكر، واستبيانات للمعلمين أو العاملين في المركز الذي يدرس فيه الطفل، ليعبّر المعلم نفسه عن ملاحظاته عن الطفل وسلوكياته. 
بدأت IELS كمشروع تجريبي في بعض الدول، شملت إنجلترا وإستونيا والولايات المتحدة، حيث تم استخدام الأجهزة اللوحية لتطبيق التقييم في صفوف الأطفال بعمر 5 سنوات. وقد أثبتت الدراسة أن استخدام الأجهزة اللوحية «كأدوات تفاعلية للطلبة» مجدٍ في تقييم قدرات الأطفال، فتوجيه الأسئلة يتم بصيغة تفاعلية مع إشراف المنسق التدريجي للأطفال.

وزارة التربية والتعليم
الإمارات
المدارس الحكومية
المدارس
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
