الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة ورئيس وزراء العراق يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

1 أكتوبر 2025 21:08

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» ومعالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق اليوم..العلاقات الأخوية ومختلف مسارات التعاون والعمل المشترك وفرص تنميتهما خاصة في المجالات التنموية والاقتصادية بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ويحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي معالي رئيس الوزراء العراقي الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.
كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.. مشددين في هذا السياق على ضرورة إيجاد مسار واضح للسلام الشامل والدائم ودفع المبادرات والمساعي الدبلوماسية التي تسهم في تحقيق تطلعات شعوب المنطقة إلى الأمن والاستقرار والتنمية.. مؤكدين أهمية البناء على الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية نحو تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد الجانبان متانة العلاقات الأخوية الإماراتية العراقية وحرصهما المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الأخوي والتنسيق المشترك لما فيه مصلحة البلدين وبما يرسخ أسباب الاستقرار والأمن الإقليميين.. مشددين على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة.
حضر اللقاء.. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة عبد الله مطر المزروعي سفير الدولة لدى العراق وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.

وكان معالي رئيس الوزراء العراقي قد وصل إلى الدولة في وقت سابق اليوم، حيث كان في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة في أبوظبي.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

المصدر: وام
العراق
الإمارات
محمد شياع السوداني
محمد بن زايد
