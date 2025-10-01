«قضاء أبوظبي» تحتفي باليوم العالمي لكبار المواطنين

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، وذلك في إطار جهودها لتعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية، وتسليط الضوء على أهمية رعاية كبار المواطنين نفسياً واجتماعياً وصحياً.

وتأتي هذه الفعالية تماشياً مع مبادرات «عام المجتمع» 2025، الهادفة إلى تكريس قيم التكافل والتعاضد بين فئات المجتمع، ودعم المسؤولية المجتمعية، بما يواكب استراتيجيات حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية.

وأكدت دائرة القضاء في أبوظبي اهتمامها بتنفيذ المبادرات الإنسانية في إطار حرصها على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم الفعاليات المجتمعية التي تعزز قيم التماسك والتواصل الاجتماعي، وتوفر منصة ملائمة للقاء والتفاعل بين أفراد المجتمع في أجواء إيجابية.

إلى ذلك، شهدت الاحتفالية، التي أقيمت في مراكز الإصلاح والتأهيل، مشاركة عدد من كبار المواطنين وأسرهم، إلى جانب المسؤولين والموظفين في المراكز، حيث تضمنت برامج تثقيفية وحوارات تفاعلية وفقرات ترفيهية، ألقت الضوء على أهمية هذه المناسبة العالمية لتعزيز حقوق كبار السن والتوعية بضرورة تمكينهم، وضمان اندماجهم الكامل في المجتمع.

كما اشتملت الاحتفالية على أنشطة متنوعة تركز على تنمية الروابط والتواصل بين الأجيال وإثراء الحياة المجتمعية، بما يعكس الدور البارز لدائرة القضاء في تفعيل المبادرات الاجتماعية.