«بلدية الظفرة» تواصل تقديم المبادرات المجتمعية لخدمة «بركة الدار»

منطقة الطفرة (الاتحاد)

تحرص بلدية منطقة الظفرة على تقديم أفضل الخدمات والمبادرات المجتمعية التي تسهم في تحقيق رضا وإسعاد كبار المواطنين من الرجال والنساء في المنطقة؛ تقديراً لجهودهم في التنمية والتطوير وتربية الأجيال، والاستفادة من خبراتهم وهم بركة الدار. وتواصل البلدية ممثلةً بفرق التواجد البلدي إطلاق مبادراتها المجتمعية لتسهيل الخدمات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم وتدريبهم على كيفية تقديم طلباتهم عبر منصة تم الرقمية، بالإضافة إلى توفير صالات خاصة لهم لإنجاز كافة معاملاتهم في زمن قياسي.

ومن هذه المبادرات، مبادرة «بركتنا» لكبار الموطنين، والتي تهدف تعزيز الرفاه الاجتماعي لهم، وتمكينهم من الحصول على الخدمات بسهولة، وتحسين جودة حياتهم وتعزيز قيم الترابط الأسري والمجتمعي، وتقديم الدعم المادي لأفراد الأسر الذين يعيلون كبار المواطنين. بالإضافة إلى مبادرة تباشير الرطب، والتي جسّدت روح الفرح والبهجة التي ترافق موسم الرطب، وهدفت المبادرة إلى تعميق التواصل المجتمعي، وربط الأجيال بعراقة التراث الإماراتي المرتبط بالنخيل والتمور، كما جاءت تعبيراً عن حرص البلدية على ترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، والمحافظة على الموروث الثقافي الذي يشكل جزءاً من الهوية الوطنية.

ونظمت العديد من الفعاليات التي تعزز الترابط المجتمعي، مثل فعالية فخر الدار بمناسبة يوم الأم، وفعالية يوم المرأة الإماراتية، لتكريم الأمهات والاعتراف بدورهن الحيوي في الأسرة، وتعزيز الوعي بأهمية دور الأم في تربية الأجيال وبناء مجتمعات، وتأكيد وإبراز دور المرأة في مسيرة التنموية. بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة زيارة حجاج بيت الحرام بمناسبة عودتهم والاطمئنان على صحتهم وتوزيع الهدايا لهم، لترسيخ قيم التآخي والاهتمام بكافة شرائح المجتمع. وشارك فريق التواجد في ملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة، كما تقوم البلدية بتوزيع الشتلات على كبار المواطنين لتشجيعهم على الزراعة، ويتم تنظيم زيارات لكبار المواطنين في منازلهم للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم.