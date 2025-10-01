الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

«تريندز» يختتم جولة بحثية في بلجيكا

وفد «تريندز» خلال الجولة البحثية (من المصدر)
2 أكتوبر 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جولة بحثية مكثفة وناجحة في بلجيكا، استمرت ثلاثة أيام، وأديرت عبر مكتب المركز في بروكسل، واستهدفت تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي وبناء شراكات استراتيجية مع نخبة من المؤسسات الفكرية والأكاديمية الأوروبية، في مجالات الدراسات المستقبلية وصناعة السياسات العامة. 

لقاءات وشراكات 
شملت الجولة سلسلة من الاجتماعات المهمة مع سبعة من أبرز المراكز الفكرية والأكاديمية، حيث تم تبادل الرؤى حول قضايا استراتيجية عالمية، وهي المعهد الأوروبي للسلام (EIP)، حيث تمت مناقشة آليات التعاون والمبادرات المشتركة لتعزيز السلام والتعايش مع جيمي بلايديل بوفيري، والمعهد البلجيكي الأعلى لدراسات الدفاع، وجرى تبادل الرؤى مع الباحث ديدييه لوروا، حول الدفاع والأمن الإقليمي والدولي، والمركز الأوروبي للسياسات (EPC)، حيث تم بحث فرص الشراكة مع الدكتور فابيان زوليغ لإنتاج أوراق سياسات ودراسات مشتركة تخدم صانعي القرار، ومؤسسة كارنيغي أوروبا، حيث تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون الأكاديمي مع الدكتورة روزا بالفور في مجالات الحوكمة العالمية والسياسات العامة، ومعهد الاقتصاد والسلام (IEP)، وتطرقت النقاشات إلى بحث أوجه التعاون في مجال الدراسات الاقتصادية والاستشرافية وتقديم الاستشارات المتخصصة.

تفاهم بحثي 
شهدت الجولة توقيع اتفاقية تعاون مع أندريا غارسيا رودريغيز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة The Policy Pulse، لبناء شراكات مستقبلية في مجال الدراسات والسياسات. ونصت المذكرة على إجراء بحوث مشتركة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
تريندز
مركز تريندز
بلجيكا
