الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تعاون بين «بلدية عجمان» وكلية هورايزون الجامعية

تعاون بين «بلدية عجمان» وكلية هورايزون الجامعية
2 أكتوبر 2025 01:12

عجمان (وام)

وقعت دائرة البلدية والتخطيط - عجمان، وكلية هورايزون الجامعية، مذكرة تفاهم لدعم مسيرة التطوير الأكاديمي والمهني لموظفي الدائرة، وتعزيز تبادل الخبرات والتعاون المؤسسي بين الطرفين.
وتضمنت المذكرة تقديم منح دراسية لموظفي الدائرة الراغبين في متابعة دراساتهم في برامج البكالوريوس بكليتي إدارة الأعمال والحوسبة، بالإضافة إلى توفير دورات تدريبية مهنية قصيرة بأسعار رمزية في مجالات متعددة تشمل الأعمال، المحاسبة، السياحة، الذكاء الاصطناعي، البلوك تشين، الروبوتات، التسويق الرقمي، وغيرها.
ووقع المذكرة بالإنابة عن الدائرة الدكتور حمدان محمد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالندب، فيما وقع بالإنابة عن كلية هورايزون الجامعية الدكتور محمد انعيرات، رئيس الكلية، بحضور عدد من المسؤولين من الجهتين.

