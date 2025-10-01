«الأراضي والأملاك» تطلع على تجربة «الهوية وشؤون الأجانب» بدبي

دبي (الاتحاد)

استقبل الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وفداً من دائرة الأراضي والأملاك بدبي، برئاسة عمر بوشهاب، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بحضور اللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام «إقامة دبي»، وعدد من المسؤولين من الجانبين، وذلك في إطار توجهات حكومة دبي نحو التكامل الحكومي، وتبادل الخبرات، وترسيخ الريادة المؤسسية.

وجاءت الزيارة بهدف تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجهتين، والاطلاع على الممارسات المبتكرة التي تطبقها «إقامة دبي» في مختلف مجالات العمل الحكومي.

وخلال اللقاء، تم استعراض مجموعة من التجارب الريادية التي تبنتها الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في مجالات التحول الرقمي، والابتكار في تصميم الخدمات، والتكامل الحكومي الاستباقي.

وشكل اللقاء فرصة لتبادل المعرفة حول كيفية توظيف علم السلوكيات في تطوير الخدمات وتحسين تجربة المتعامل، بما يواكب توجهات الدولة في بناء منظومة حكومية مرنة ومتكاملة تضع المتعامل في صميم أولوياتها.

وأكد الفريق محمد أحمد المري أن هذه الزيارات تمثل إحدى ركائز نهج دبي القائم على التعلم المستمر واستشراف المستقبل، مشيراً إلى أن تبادل المعرفة المؤسسية مع الشركاء الحكوميين يعزز من قدرة الجهات على تطوير خدمات نوعية تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة وتدعم جودة الحياة في الإمارة.

من جانبه، أعرب عمر بوشهاب عن تقديره للممارسات المتميزة التي استعرضتها إقامة دبي، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس التزام دائرة الأراضي والأملاك بتعزيز الشراكات الحكومية القائمة على التكامل وتبادل الخبرات، مشيراً إلى أن توظيف علم السلوكيات في تصميم الخدمات يمثل ركيزة أساسية لدعم مسيرة التميز والابتكار التي تميز منظومة العمل الحكومي في دبي.