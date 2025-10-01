الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تكريم الفائزين بجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 21 أكتوبر

تكريم الفائزين بجائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميز 21 أكتوبر
2 أكتوبر 2025 01:12

الفجيرة (وام)

بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة، يكرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يوم الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري، الفائزين بجائزة الأداء الحكومي المتميز 2023 في احتفالية تنظمها حكومة الفجيرة. ويقام حفل التكريم في فندق «دبل تري من هيلتون الفجيرة». وتمثل جائزة الفجيرة للأداء الحكومي المتميّز منظومة ريادية ترسخ النهج المستقبلي في العمل الحكومي، وتدفع نحو تحويل أداء الجهات في الإمارة إلى نموذج عملي مبني على الجودة والابتكار والحوكمة.
وتركز الدورة الحالية للجائزة على تعزيز القيادة وتحقيق الرؤية، وتقديم قيمة خدمية متميزة، وإدارة المشاريع التحولية، ورفع مستوى الأداء العام والتنافسية بما يتوافق مع التوجهات الوطنية والخطة الاستراتيجية للإمارة.
وتضم الدورة التقييمية الأولى 2023، مشاركة واسعة ترجمها تنافس 21 جهة حكومية على 7 فئات مؤسسية، إلى جانب المنافسة على 8 أوسمة للفجيرة للتميز و5 فئات للتميز الإداري، وبلغ عدد المرشحين 132 مرشحاً، وخضع التقييم لمراجعات ميدانية وتقارير مفصلة أعدها فريق متخصص ضم 47 مقيماً من داخل الدولة لضمان الحيادية والاحترافية في اختيار الفائزين.
وأكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، الأمين العام لبرنامج الفجيرة للتميز الحكومي، أن حكومة الإمارة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وبدعم من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، تضع تعزيز جودة الخدمات، ورفع مستوى الأداء في صدارة أولوياتها، وأن الجائزة تمثل أداة عملية لتمكين الجهات عبر بناء القدرات، وتطوير آليات الحوكمة، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار. وأضاف: إن الهدف من التكريم هو الاحتفاء بالمتميزين، وتقدير جهودهم، ونقل أفضل الممارسات بين الجهات، وتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة تخدم المجتمع، وتسهم في تسريع وتيرة التنمية المحلية. 

