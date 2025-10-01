الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«إثراء 10» يعزز توطين القطاع المالي بـ800 فرصة عمل

إقبال لافت من الكوادر الوطنية الشابة على المعرض (من المصدر)
2 أكتوبر 2025 01:13

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت فعاليات النسخة العاشرة من معرض «إثراء» للتوظيف في إمارة أبوظبي، الذي نظمه معهد الإمارات المالي بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» ومركز مواهب التابع لدائرة التمكين الحكومي.
وشهد المعرض مشاركة جهات حكومية وبنوك عاملة في الدولة وشركات تأمين والصرافة والتمويل، وشهد إقبالاً لافتاً من الكوادر الوطنية الشابة، حيث استقطب 2463 باحثاً عن عمل، وأتاح للباحثين عن العمل فرصاً مباشرة للتوظيف، بأكثر من 800 فرصة عمل متاحة لدى الجهات المشاركة، إلى جانب المشاركة في ورش العمل المتخصصة في بناء المهارات، إضافة إلى الجناح المخصص للإرشاد المهني، الذي شهد تفاعلاً كبيراً من المواطنين والمواطنات.
ويأتي تنظيم المعرض ضمن مبادرة «إثراء» التي تهدف إلى دعم توطين القطاع المالي والمصرفي والتأميني عبر توفير أكثر من 10000 وظيفة بحلول عام 2027، وتعزيز فرص التوظيف للمواطنين وإشراكهم في رسم مسارات مستقبل القطاعات الحيوية التي تعد ركائز أساسية في الاقتصاد الوطني.
وأكد غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، أن المعرض في نسخته العاشرة، يجسد نموذجاً عملياً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في دفع مستهدفات التوطين النوعي، ويعكس قدرة الكوادر الوطنية على قيادة التحول في القطاع المصرفي والمالي. 
وأضاف أن هذه الجهود لا تقتصر على توفير فرص عمل فورية، بل تمتد إلى بناء منظومة مستدامة لتأهيل الكفاءات، وتمكينها من تولي أدوار استراتيجية في القطاع المالي، ما يعزز قوة الاقتصاد الوطني، ويواكب توجهات دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال.
وقال إبراهيم ناصر، وكيل دائرة التمكين الحكومي، يجسد نجاح الدورة العاشرة من المعرض إصرار الكفاءات الوطنية وقيمة الشراكات الفاعلة مع أصحاب العمل، ومن خلال مركز مواهب، لا يقتصر دورنا على توفير فرص العمل فحسب، بل نقدم منصة متكاملة تدعم الباحثين عن عمل عبر تطوير المهارات والإرشاد المهني والوصول إلى شواغر حقيقية، وفي الوقت نفسه نعمل على تمكين شركائنا من أصحاب العمل من خلال دعمهم للوصول إلى الكفاءات المناسبة عبر آليات فعالة، وبذلك، نعمل معاً على إعداد قوة عاملة جاهزة لقيادة المستقبل، وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار والتطور. ويأتي المعرض ضمن المساعي الوطنية لدعم الكفاءات الشابة وتشجيع دورها الفاعل في صياغة مستقبل القطاعات الحيوية، والتي تمثل دعائم للاقتصاد القائم على المعرفة والتنمية المستدامة في الدولة.
وأكد مروان المهيري، مدير عام معهد الإمارات المالي، أن مبادرة «إثراء» تأتي ركيزة أساسية في استراتيجية المعهد لبناء جيل من الخبراء الماليين الإماراتيين القادرين على قيادة الابتكار والمساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

