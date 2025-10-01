الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

اليوم.. انطلاق مهرجان الذيد للتمور 2025

اليوم.. انطلاق مهرجان الذيد للتمور 2025
2 أكتوبر 2025 01:12

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق اليوم الخميس في مركز إكسبو الذيد فعاليات الدورة الخامسة من «مهرجان الذيد للتمور 2025» الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر الجاري، بمشاركة واسعة من المنتجين وتجار التجزئة ومزارعي التمور وملاك النخيل من مختلف إمارات الدولة، بهدف دعم قطاع النخيل وتعزيز مكانة الشارقة كوجهة رائدة في إنتاج أجود أنواع التمور.
ويحظى الحدث بمشاركة كبار مزارعي النخيل على مستوى الدولة والشركات الزراعية العارضة والمؤسسات الحكومية المتخصّصة في المجال الزراعي، إلى جانب حضور لافت للأسر المنتجة، التي تجد في المهرجان منصة مثالية لعرض منتجاتها المرتبطة بالنخيل والتمور، مما يجعله ملتقىً سنوياً شاملاً لكافة المهتمين والعاملين في هذا القطاع من سكان الذيد وزوارها والمزارعين المحليين وأصحاب المزارع والخبراء والشركات العاملة في مجال الإنتاج الزراعي.
ويتضمن المهرجان برنامجاً حافلاً بالفعاليات والأنشطة المتنوعة، حيث سيشهد إقامة مزايدة التمور الفاخرة إلى جانب افتتاح سوق للتمور يقدم عرضاً لأجود الأنواع أمام الجمهور طوال أيام المهرجان، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من ورش العمل التثقيفية حول أساليب الزراعة الحديثة وكيفية العناية بشجرة النخيل، بالإضافة إلى باقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية واللوحات التراثية الفولكلورية التي تعكس عراقة الموروث الإماراتي.
وأشار محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن الغرفة تسعى من خلال هذا المهرجان إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها دعم المزارعين المحليين وتشجيعهم على تطوير مشاريعهم ليسهموا من خلالها في تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات الإمارة وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف العوضي، أن المهرجان حظي خلال دوراته السابقة بنجاح لافت وإقبال كبير من قبل مزارعي النخيل من مختلف إمارات الدولة.

مزايدة التمور
تنطلق مزايدة التمور الفاخرة عقب حفل الافتتاح الرسمي اليوم الخميس، على أن تقام المزايدات التالية بعد صلاة المغرب لأيام الجمعة والسبت والأحد، وسيفتح سوق التمور أبوابه للجمهور يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، فيما سيتم استلام تمور المزايدة يومياً من الساعة الثانية ظهراً حتى الخامسة مساءً.
وتتطلب المشاركة في المزاد ملء الاستمارة الخاصة في مكتب التسجيل، ومن ثم استلام التمور وتحديد نوعيتها والكمية المراد إدخالها ليتم فحصها ووزنها من قبل اللجنة المختصة، ويتم بعدها إعطاء المشارك طاولة باسمه، مع ضرورة تواجده أو من ينوب عنه أثناء المزايدة، التي يتم فيها الاتفاق مباشرة بين البائع والمشتري، ويمكن أن تكون المزايدة بالكرتون الواحد أو بالكمية الكاملة، بمتوسط سعر حددته اللجنة المنظمة لكل كيلو من التمر الفاخر.

شروط وأحكام
حددت اللجنة المنظمة عدداً من الشروط والأحكام لضمان جودة المزاد، حيث يجب أن يكون التمر من الإنتاج المحلي لدولة الإمارات لعام 2025 ومن المزرعة أو المنزل مباشرة، وأن يكون من النوع الفاخر والخالي من الحشرات والإصابات أو أي طعم، وغيرها.

الإمارات
الذيد
الشارقة
مركز إكسبو الذيد
مهرجان الذيد للتمور
غرفة تجارة وصناعة الشارقة
