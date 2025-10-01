الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلطان بن أحمد القاسمي: عمل متواصل لتعزيز المنظومة القضائية

سلطان بن أحمد القاسمي خلال ترؤسه الاجتماع (وام)
2 أكتوبر 2025 01:13

الشارقة (وام)

ترأس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، ظهر أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
رحب سموه في مستهل الاجتماع بأعضاء المجلس، مثمناً سموه العمل المتواصل لتعزيز المنظومة القضائية وتطوير خدماتها بمختلف الوسائل لتسهيل تجربة المتعاملين.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز المنظومة وكفاءة أدائها، وتهيئة البيئة المناسبة لعمل السلطة القضائية والمنظومة العدلية والقانونية في الإمارة. وتابع الحضور عرضاً تقديمياً شمل إنجازات المجلس خلال الفترة السابقة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين.
واعتمد المجلس بداية السنة القضائية، وذلك بناءً على القانون رقم (7) لسنة 2025م بشأن تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي نصّ على أن تكون بداية السنة القضائية في الأول من أكتوبر من سنة وتنتهي في شهر يونيو في السنة التي تليها.
كما اعتمد المجلس عدداً من القرارات التي تصب في إطار تطوير المنظومة القضائية وتسيير الأعمال في مختلف القطاعات القانونية والعدلية.
كما شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس القضاء، صباح أمس، الجلسة التي نظّمها مجلس القضاء بإمارة الشارقة لمناقشة الخطة الاستراتيجية 2026- 2028 وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.
ناقشت الجلسة عدداً من أبرز المحاور الأساسية للخطة الاستراتيجية، التي تستند إلى الموجهات العامة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي يحرص سموه على ترسيخها على مستويات العدالة والأمن والأسرة والمجتمع، وغيرها من المكونات، التي تعمل على استقرار المجتمع وأفراده.

الإمارات
سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
نائب حاكم الشارقة
مجلس القضاء
