علوم الدار

سفير الإمارات ورئيس وزراء صربيا يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

أحمد المنهالي يصافح رئيس وزراء صربيا (وام)
2 أكتوبر 2025 01:12

بلغراد (وام)

التقى أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، معالي جورو ماتسوت، رئيس الوزراء بجمهورية صربيا.
وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات الحيوية، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار للبلدين والشعبين الصديقين.
كما جرى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد المنهالي، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين في مختلف المجالات، وحرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وتفعيله في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.
من جانبه، أشاد معالي رئيس الوزراء بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البنّاء على الأصعدة كافة.

صربيا
الإمارات
سفير الإمارات
أحمد حاتم المنهالي
أحمد المنهالي
