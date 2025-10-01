الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

راشد بن سعود وطالب بن صقر يعزيان في وفاة إبراهيم المعلا

راشد بن سعود وطالب بن صقر خلال تقديمهما واجب العزاء بحضور أحمد بن ناصر (وام)
2 أكتوبر 2025 01:13

أم القيوين (وام) 

قدم سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، مساء أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا. 
وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
وقدم الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ إبراهيم بن أحمد بن حمد المعلا.
وأعرب الشيخ طالب بن صقر، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة الاتحاد بإمارة أم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى ذوي الفقيد. 
كما قدم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

راشد بن سعود المعلا
الإمارات
ولي عهد أم القيوين
أم القيوين
طالب بن صقر القاسمي
