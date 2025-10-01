الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

ضاحي خلفان يشيد بتوظيف الدفاع المدني للذكاء الاصطناعي

ضاحي خلفان يشيد بتوظيف الدفاع المدني للذكاء الاصطناعي
1 أكتوبر 2025 22:51

أشاد معالي الفريق ضاحي خلفان بن تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، بالجهود التي تبذلها القيادة العامة للدفاع المدني لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيق أحدث أنظمة السلامة والوقاية.
وثمن معاليه، خلال استقباله بمكتبه سعادة اللواء جمال بن عاضد المهيري، نائب القائد العام للدفاع المدني بدبي، استخدام الطائرة بدون طيار «شاهين» في عمليات الإطفاء، مؤكداً أن هذه التقنية أسهمت في تعزيز سرعة الاستجابة والحد من المخاطر.
من جانبه، أكد سعادة اللواء المهيري مواصلة الدفاع المدني تعزيز الابتكار وتبني أحدث التقنيات الذكية في الوقاية ومكافحة الحرائق، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات الأمنية الأخرى في دبي يهدف إلى توحيد الجهود لحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة.
حضر اللقاء سعادة اللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير الإدارة العامة لمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي.

المصدر: وام
