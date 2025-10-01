الخميس 2 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات: الالتزام بتعزيز العمل متعدد الأطراف

سعيد الهاجري متحدثاً خلال مشاركته في الاجتماع (وام)
2 أكتوبر 2025 01:12

نيويورك (وام)

شارك معالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة، و«شيربا» دولة الإمارات لدى مجموعة «بريكس»، في اجتماع وزراء خارجية المجموعة الذي عقد يوم 26 سبتمبر 2025 على هامش الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد معاليه التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز العمل متعدد الأطراف. 
كما شارك معاليه في اجتماع «شيربا» المجموعة الذي انعقد في وقت سابق خلال الأسبوع.
وسلط معالي الهاجري، خلال الاجتماع الوزاري، الضوء على الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات التي تعتبر (بريكس) «تكتلاً فريداً في قدرته على الجمع بين وجهات النظر المختلفة، وإيجاد التوافق، وتقديم استجابات موثوقة ومنسقة للتحديات المشتركة».
كما أكد أن «الاستقرار المستدام يتحقق من خلال الحوار الشامل، والتعاون الاقتصادي الهادف، والمشاركة الإقليمية الموثوقة».
وشددت دولة الإمارات، خلال الاجتماعات، على أهمية تعميق التعاون ضمن مجموعة بريكس في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك الطاقة المستدامة والتعاون الاقتصادي، باعتبارها «أساس الاقتصادات الحديثة والتنافسية».

