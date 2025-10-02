الوطني للأرصاد: تغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية خلال أكتوبر

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير المركز الوطني للأرصاد لشهر أكتوبر، أن هذه الفترة تتميّز عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة خاصة خلال النصف الثاني انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر.

وقال المركز: «يعتبر شهر أكتوبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء»، وتكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقلّ تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51% تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر.

وأوضح المركز أن المنخفض الهند الموسمي يتراجع تدريجياً، خاصة مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد للمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب تزداد كميات السحب وتتكون السحب، خاصة المناطق الشرقية من الدولة مع احتمال سقوط أمطار.

ووفقاً للإحصائيات المناخية السجلات التاريخية لشهر أكتوبر لدرجات الحرارة كالتالي: تتراوح متوسط درجة الحرارة ما بين 28.7 و30.8°م.. ومتوسط درجة الحرارة العظمى بين 35.0 و36.8 °م.. أما متوسط درجة الحرارة الصغرى بين 22.7 و25.7°م.. بينما كانت أعلى درجة حرارة مسجلة بلغت 46.3° م في مزيرعة سنة 2017.. أما أقل درجة حرارة على ركنة سنة 2020 والتي بلغت 6.4 °م.

وفيما يتعلق بالرياح يكون متوسط سرعة الرياح 10 كم/ساعة، وسجلت أعلى سرعة رياح 117.4 (كم/ س) في قرنين سنة 2012، أما أعلى هبة رياح 117.4 (كم/ س) في قرنين سنة 2012، أما الرطوبة، فمتوسط الرطوبة النسبية العظمى خلال هذا الشهر يتراوح بين 65% إلى 85%، ومتوسط الرطوبة النسبية الصغرى ما بين 19% إلى 32%.

وحول الضباب فقد أشار تقرير المركز إلى أن أعلى سنة تكرر فيها حدوث الضباب خلال السنوات الماضية كان في سنة 2017 حيث كان عدد تكرار حدوث الضباب 22 يوم ضباب و5 أيام ضباب خفيف.. علماً بأن أعلى كمية أمطار مسجلة خلال هذا الشهر 139.0 ملم في سنة 2016 على الشويب.