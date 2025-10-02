سيف بن زايد يكرّم قادة التميز بوزارة الداخلية وقادة فرق تصفير البيروقراطية الحكومية

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عدداً من قادة التميُّز في وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة والمتميزين من الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وقادة فرق تصفير البيروقراطية الحكومية على مستوى الوزارة.

يأتي تكريم هذه الكوكبة من منتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، لما تحقق من إنجازات نوعية عززت من مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية برؤية ودعم القيادة الرشيدة، التي أرست أسس التميز والابتكار في العمل الحكومي.

وتمضي الوزارة قدماً في تبني المبادرات المبتكرة، وتعميم أفضل الممارسات، التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، من خلال سياسات داعمة وكوادر وطنية مؤهلة على مواصلة مسيرة الريادة ومجالات الأمن والسلامة والتميز المؤسسي.