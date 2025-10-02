الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سيف بن زايد يكرّم قادة التميز بوزارة الداخلية وقادة فرق تصفير البيروقراطية الحكومية

سيف بن زايد يكرّم قادة التميز بوزارة الداخلية وقادة فرق تصفير البيروقراطية الحكومية
2 أكتوبر 2025 17:51

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، عدداً من قادة التميُّز في وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة والمتميزين من الفائزين بجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، وقادة فرق تصفير البيروقراطية الحكومية على مستوى الوزارة.
يأتي تكريم هذه الكوكبة من منتسبي وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة، لما تحقق من إنجازات نوعية عززت من مكانة الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية برؤية ودعم القيادة الرشيدة، التي أرست أسس التميز والابتكار في العمل الحكومي.
وتمضي الوزارة قدماً في تبني المبادرات المبتكرة، وتعميم أفضل الممارسات، التي تسهم في تعزيز كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، من خلال سياسات داعمة وكوادر وطنية مؤهلة على مواصلة مسيرة الريادة ومجالات الأمن والسلامة والتميز المؤسسي.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
المصدر: وام
سيف بن زايد
الإمارات
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©