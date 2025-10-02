الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من زلزال الفلبين

الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتضررين من زلزال الفلبين
2 أكتوبر 2025 17:55

 استجابت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، بشكل عاجل لتقديم مساعدات إغاثية متنوعة للمتضررين من الزلزال الذي ضرب وسط جمهورية الفلبين الصديقة، وذلك بالتعاون مع الجهات والسلطات المحلية المختّصة، ودعماً للجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة الفلبينية لمواجهة آثار الكارثة.
تأتي هذه الاستجابة انطلاقاً من رسالة الإمارات الإنسانية، وتجسيداً لمسؤوليتها الدولية والأخلاقية تجاه الشعوب والمجتمعات، التي تتعرض للكوارث الطبيعية والأزمات، وحرصها على التخفيف من معاناة المتضررين، وتسريع جهود التعافي المبكر وتعزيز الاستقرار.
وفي هذا السياق، أكد سعادة الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، الدور الإنساني الرائد، الذي تضطلع به دولة الإمارات في مد يد العون ومساندة المتضررين من الكوارث الطبيعية، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والمستلزمات الحياتية العاجلة في مثل هذه الظروف الصعبة.
وأشار سعادته إلى أن الوكالة تواصل تنفيذ خططها الإغاثية الطارئة ترجمةً للرؤية الإنسانية الملهمة لدولة الإمارات، وحرصها الدائم على مساعدة المجتمعات المحتاجة والشعوب المتأثرة بالزلازل والأعاصير والكوارث الطبيعية في مختلف أنحاء العالم.

المصدر: وام
الفلبين
الإمارات
