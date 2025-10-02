الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
2 أكتوبر 2025 18:52

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، رطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.
وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، وحركتها

شمالية غربية إلى شمالية شرقية ، و سرعتها/ 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط .. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا و يحدث المد الأول عند الساعة 18:52 والمد الثاني عند الساعة 07:45 و الجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 01:00.

المصدر: وام
الطقس
الإمارات
