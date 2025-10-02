الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يحسم الجدل حول رسوم الخدمات العقارية

مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي يحسم الجدل حول رسوم الخدمات العقارية
2 أكتوبر 2025 19:23

أرسى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي مبدأ قانونياً جديداً يتعلق برسوم الخدمات العقارية، لينهي الخلافات المتكررة بين الملاك والمطورين بشأن الجهة المسؤولة عن كلفة تشغيل وصيانة الأجزاء المشتركة في المباني.
يقضي المبدأ بإلزام الملاك بسداد رسوم الخدمات حتى في حال عدم استلامهم للوحدات، إذا كان سبب عدم الاستلام عائداً إليهم، وذلك استناداً إلى القانون رقم (6) لسنة 2019 بشأن الملكية المشتركة.
يهدف القرار إلى ضمان استدامة المرافق وعدم الإضرار بالمطورين أوالملاك الآخرين.
وأوضح المركز أن النزاعات الأخيرة تمثلت في وحدات منجزة ومباعة بالتقسيط لم تُسجّل نهائياً، حيث امتنع بعض المشترين عن الاستلام بسبب مستحقات مالية ولحسم الجدل، قررت الهيئة العامة لتوحيد المبادئ بالمركز أن المشتري المقيد في السجل المبدئي هو الملزم بدفع الرسوم من تاريخ إنجاز المبنى أو من لحظة تخلّفه عن سداد باقي الثمن.
وأكد عبد القادر موسى محمد، رئيس المركز، أن هذا المبدأ يرسخ أسساً قضائية واضحة تدعم الممارسات العملية وتضمن استمرار الخدمات دون انقطاع.
وشدد على أن المركز أغلق 49817 ملف تنفيذ في الملكية المشتركة خلال 2024، في خطوة تعزز الثقة بالقطاع العقاري وتدعم مكانة دبي وجهة رائدة للاستثمار العقاري .

أخبار ذات صلة
فتح باب التسجيل للمشاركة في تحدي دبي للدراجات الهوائية
«فض المنازعات الإيجارية» بدبي يُرسي مبدأ قانونياً جديداً
المصدر: وام
مركز فض المنازعات الإيجارية
دبي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©