علوم الدار

«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يستعرض مشاريعه التطويرية وخطته الاستراتيجية

حمد المدفع خلال ترؤسه الاجتماع بحضور محمد المر وأعضاء المجلس (وام)
3 أكتوبر 2025 01:06

أبوظبي (وام)

استعرض مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية خلال اجتماعه برئاسة معالي حمد بن عبد الرحمن المدفع، رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس المشاريع التطويرية والخطة الاستراتيجية التي تمتد حتى 2032. وأكد المجلس خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية أهمية المشاريع والمبادرات التي يتبناها الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد جمع الوثائق وحفظها، والمبادرات الخاصة بالمكتبة الوطنية وسبل تطويرها، والدور الذي يؤديه في إطار التنشئة الوطنية للأجيال، وخدمة مجتمعات المعرفة.
وثمن التزام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالخطة الاستراتيجية التي يعمل من خلالها على تعزيز الكفاءة المؤسسية، وتوثيق وحماية التاريخ والإرث الثقافي الإماراتي الأصيل.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
حمد المدفع
