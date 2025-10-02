الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«شرطة دبي» تطلع على إنجازات الإدارة العامة للتميّز والريادة

أحمد زعل خلال الإطلاع على إنجازات الإدارة العامة للتميز والريادة (من المصدر)
3 أكتوبر 2025 01:06

دبي (الاتحاد)

اطلع اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، على إنجازات الإدارة العامة للتميز والريادة، في تطبيق أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الأداء، وإدارة المبادرات والمشاريع، وتحقيق الكفاءة المؤسسية، إلى جانب جهودها في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة لرفع مؤشرات الأداء وتعزيز تنافسية شرطة دبي محلياً وعالمياً، بما يواكب توجهات حكومة دبي نحو الابتكار المؤسسي، والريادة العالمية، والجاهزية المستقبلية.
جاء ذلك خلال تفقده الإدارة العامة للتميّز والريادة، بحضور اللواء سيف بن عابد، مساعد القائد العام لشؤون التميُّز والريادة، واللواء الشيخ محمد بن عبدالله المعلا، مدير الإدارة العامة، ونائبه العميد الدكتور إبراهيم بن سباع، وعدد من كبار الضباط.

وخلال الزيارة، اطلع اللواء أحمد زعل على المشاريع المستقبلية التي تعتزم الإدارة تنفيذها، والرامية إلى دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بما يسهم في إحداث قفزات نوعية تتماشى مع استراتيجية حكومة دبي في مجال التميز والريادة. كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه الإدارات الفرعية، ومناقشة أفضل الحلول المبتكرة لتجاوزها، بما يعزز من كفاءة العمل المؤسسي ويرفع من جاهزية الإدارات.  
وتم عرض نتائج المبادرات والمشاريع التي نفذتها الإدارة، وما حققته من تحسينات في المؤشرات الأساسية، الأمر الذي عزّز من مكانة شرطة دبي كمؤسسة رائدة في مجال التميز الحكومي والشرطي، ما أسهم في ترسيخ السمعة المؤسسية للقيادة العامة على المستويين المحلي والدولي، من خلال تبني أفضل الممارسات وضمان استدامة التميز.
وفي ختام الزيارة، أشاد اللواء الدكتور أحمد زعل بالدور المحوري الذي تلعبه الإدارة العامة للتميز والريادة في دعم الإدارات العامة ومراكز الشرطة، مؤكداً أنها تمثل ركيزة أساسية في دفع مسيرة التطوير والابتكار، مشدداً على أهمية العمل بروح الفريق الواحد.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة للتميز والريادة
