السرعات الجديدة بـ«الأحمر» على طرق الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفّذ بلدية منطقة الظفرة مشروع أعمال طلاء سطح الإسفلت باللون الأحمر بالطرق الداخلية، لتحديد السرعات الجديدة للطرق، وذلك بهدف تحقيق السلامة المرورية وتنبيه السائقين بتغير سرعة الطريق، وإبراز المظهر الحضاري للبنية التحتية وتعزيز معايير الاستدامة وجودة الحياة ضمن أعمالها المتواصلة لتحسين وتطوير شبكة الطرق وفقاً لأعلى المواصفات والمقاييس العالمية التي تضمن سلامة أفراد المجتمع.

وتحرص بلدية الظفرة على تنفيذ عدد من مشاريع تطوير وتحسين البنية التحتية وشبكة الطرق بمدن المنطقة، وتشمل تأهيل وصيانة الطرق المختلفة في عدد من مدن منطقة الظفرة، والتي تأتي في إطار جهود البلدية المتواصل لمواكبة التطور المتسارع والنمو السكاني والعمراني الذي تشهده منطقة الظفرة من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية وشبكة الطرق، بما يسهم في تعزيز كفاءتها، وتقليل زمن التنقل، وتسهيل انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستويات السلامة لمستخدمي الطريق.

وتهدف تلك المشاريع إلى تعزيز كفاءة إدارة الأصول والبُنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة، والارتقاء بمكونات واستدامة البنية التحتية وتحسين جودة الطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق.

وتضع بلدية الظفرة الخطط المتكاملة عند تنفيذ أعمال صيانة الطرق تضمن انسيابية حركة المرور من دون التسبب في إعاقة أو تأخير الحركة، وترتبط مدن منطقة الظفرة بشبكة طرق حديثة أسهمت في سرعة حركة النقل وتنمية وتطوير المنطقة، وقللت الوقت والجهد من خلال اختصار المسافات الطويلة. كما أنها أسهمت في دعم التنمية المستدامة والحركة التجارية والسياحية وجذب الاستثمارات للمنطقة.

وتنفّذ البلدية مشاريع تطوير وتحسين الطرق بالمنطقة وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفعالة، بما يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق، من حيث السلامة المرورية وكفاءة شبكة الطرق ومرافق البنية التحتية.

وتعمل مشاريع أعمال تأهيل وصيانة الطرق الداخلية في مدن المنطقة، للارتقاء بمكونات البنية التحتية واستدامتها، لتحسين جودة الطرق وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، لتعزيز كفاءة إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة، والحفاظ على فعاليتها لرفع جاذبية الإمارة ونمط وجودة الحياة.