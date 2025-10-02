«شرطة دبي» تفوز بجائزة WITSA العالمية في الحلول الرقمية الناشئة

دبي (الاتحاد)

فازت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلةً بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، بجائزة التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات (WITSA)، عن فئة الحلول الرقمية الناشئة، تقديراً لجهودها المبتكرة في توظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة لدعم منظومة التدريب الشرطي والأمني.

وجرى تكريم الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في تايبيه بتايوان، ضمن فعاليات قمة WITSA العالمية للذكاء الاصطناعي 2025، التي جمعت نخبة من قادة التكنولوجيا والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.

وأكد العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، أن هذا الفوز يُضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي الحافل بالريادة والابتكار، مشيراً إلى أن هذا التتويج يعكس الرؤية الاستراتيجية في مواكبة التحولات الرقمية، وتبني الحلول التقنية الذكية في التدريب .