الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«شرطة دبي» تفوز بجائزة WITSA العالمية في الحلول الرقمية الناشئة

«شرطة دبي» تفوز بجائزة WITSA العالمية في الحلول الرقمية الناشئة
3 أكتوبر 2025 01:06

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق

فازت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلةً بمركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للتدريب، بجائزة التحالف العالمي لتكنولوجيا المعلومات (WITSA)، عن فئة الحلول الرقمية الناشئة، تقديراً لجهودها المبتكرة في توظيف أحدث تقنيات الواقع الافتراضي والمحاكاة لدعم منظومة التدريب الشرطي والأمني.
وجرى تكريم الفائزين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في تايبيه بتايوان، ضمن فعاليات قمة WITSA العالمية للذكاء الاصطناعي 2025، التي جمعت نخبة من قادة التكنولوجيا والخبراء وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم.
وأكد العميد بدران الشامسي، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، أن هذا الفوز يُضاف إلى سجل إنجازات شرطة دبي الحافل بالريادة والابتكار، مشيراً إلى أن هذا التتويج يعكس الرؤية الاستراتيجية في مواكبة التحولات الرقمية، وتبني الحلول التقنية الذكية في التدريب .

دبي
الإمارات
شرطة دبي
الإدارة العامة للتدريب في شرطة دبي
تقنية الواقع الافتراضي
الواقع الافتراضي
تكنولوجيا الواقع الافتراضي
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©