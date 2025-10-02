«جامعة أبوظبي» تختتم المؤتمر الدولي للتعليم

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، اختتمت جامعة أبوظبي بنجاح فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم في حرمها الجامعي بمدينة العين. وجمع المؤتمر في نسخته الثانية 250 من الخبراء العالميين والمعلمين وصنّاع القرار، لاستكشاف الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم الذي يقود نحو نقلة نوعية في هذا المضمار. وينسجم المؤتمر مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتوجيه قطاع التعليم نحو مستقبل مدعوم بأحدث التقنيات.

وشهد حفل الافتتاح كلمة لمعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، شدد خلالها على أهمية تعاون المؤسسات الثقافية والأكاديمية لتأسيس منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة ومستعدة للمستقبل، وتتسم بقدرة عالية على الابتكار.