«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك بمؤتمر جودة التعليم بداغستان

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، في المؤتمر العلمي والعملي الدولي بعنوان: «جودة التعلم: نحو تعليم فعّال ومستدام»، الذي انعقد في جمهورية داغستان بمشاركة واسعة من وزراء التربية والتعليم والخبراء والأكاديميين من مختلف دول العالم.

وألقى الدكتور خليفة مبارك الظاهري، مدير الجامعة، كلمة علمية حول «جودة التعليم»، أكد فيها أن معايير الجودة تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية: الاستثمار في أدوات الذكاء الاصطناعي في العلوم الإنسانية، وتقريب نظريات التربية الحديثة إلى الواقع العملي، وترسيخ القيم التربوية.

وأضاف: «إن الابتكار واستشراف المستقبل يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق تعليم فعّال ومستدام»، مشدداً على أن جودة التعليم الحقيقية تكمن في قدرته على صناعة إنسان يتمتع بمواطنة صالحة، متسامح ومبتكر، قادر على الإسهام في بناء مستقبل أفضل. ويأتي هذا المؤتمر ثمرة شراكة استراتيجية بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجامعة داغستان التربوية الحكومية.