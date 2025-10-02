الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

وزراء وقيادات يطلعون على التجارب التعليمية في الإمارات

سارة الأميري مع القيادات التعليمية (من المصدر)
3 أكتوبر 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق

نظّم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات لمنتسبي «البرنامج الدولي للقيادات التعليمية»، التقوا خلالها معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وزاروا عدداً من الجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والجامعات الرائدة في الدولة، للاطلاع على أفضل التجارب والنماذج التعليمية التي تنفّذها الإمارات.
وشهد البرنامج، الذي أشرف على تنفيذه خبراء من حكومة الإمارات، مشاركة 27 قيادياً تعليمياً من 17 دولة، بينهم وزراء للتعليم من سوريا ومونتينيغرو وباراغواي، إلى جانب وكلاء وزارات وأكاديميين وخبراء في مجال التعليم. وشارك المنتسبون بورش عمل معرفية تفاعلية، وأجروا لقاءات مع خبراء إماراتيين، في إطار برنامج متخصّص يهدف إلى تمكين القيادات التعليمية من الاستفادة من التجارب الإماراتية لتطوير السياسات والاستراتيجيات التعليمية في بلدانهم. وتضمّن البرنامج محاور عدة، أبرزها استراتيجيات تطوير التعليم وجودته، وبناء القدرات المؤسسية التعليمية، واستشراف مستقبل التعليم وأثر التكنولوجيا في تطوير الأداء الأكاديمي، وشملت الزيارات المعرفية لمنتسبي البرنامج جهات عدة، من ضمنها، وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وجامعة خليفة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة الشارقة، وأكاديمية 42 أبوظبي، ومدارس نموذجية للاطلاع على أفضل الممارسات التعليمية.
وهدف «البرنامج الدولي للقيادات التعليمية» إلى تعزيز تبادل أفضل الممارسات والسياسات التعليمية، وبناء شبكة تعاون بين القيادات التعليمية من مختلف الدول.
من جهته، أكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن دولة الإمارات تضع تطوير التعليم على رأس أولوياتها باعتباره ركيزة للتنمية الشاملة، مشيراً إلى أن «البرنامج الدولي للقيادات التعليمية» يجسّد رؤية الإمارات في تبادل المعرفة وتعزيز الشراكات التعليمية العالمية.
واستعرض المهندس محمد القاسم، وكيل وزارة التربية والتعليم، لدى لقائه منتسبي البرنامج خلال زيارتهم لمجمع زايد التعليمي في منطقة الورقاء، أبرز مستجدات قطاع التعليم العام التي شرعت الوزارة في تطبيقها مع انطلاق العام الدراسي 2025 – 2026.
ولفت إلى أن الوزارة تتبنى نهجاً تشاركياً للمضي قدماً في تطوير المنظومة التعليمية الوطنية.

التبادل المعرفي
الإمارات
سارة الأميري
الجهات الحكومية
القيادات التعليمية
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©