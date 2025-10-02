الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تشارك أبناء الجالية العراقية الاحتفاء بموروثهم الحضاري غداً

3 أكتوبر 2025 01:07

دبي (الاتحاد)

تشارك دولة الإمارات أبناء الجالية العراقية بالدولة الاحتفاء بموروثهم الحضاري والثقافي العريق، خلال احتفالية جماهيرية كبرى تقام غداً بدبي، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والدكتور مظفر مصطفى الجبوري، سفير جمهورية العراق لدى الدولة، ونخبة من الدبلوماسيين والشخصيات الاقتصادية والاجتماعية من الجالية العراقية في الدولة.
وتهدف الاحتفالية الكبرى التي تنظمها صفحة «الإمارات تحب العراق»، إلى الاحتفاء بالعلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز علاقات الصداقة بين الشعبين. حيث يضم برنامج الاحتفالية فعاليات متنوعة لتسليط الضوء على ثقافة وتراث العراق وفنونه، ومساهمات الجالية العراقية في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات.
ويأتي تنظيم الحدث في سياق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية العراق، وما تشهده من نمو متواصل في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والثقافي، وما يرتبط بذلك من برامج ومبادرات تعزّز التبادل المعرفي وتتيح فرصاً أوسع لقطاعي الأعمال والإبداع لدى الجانبين. وتتضمن الاحتفالية، التي يستضيفها مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي ومن المتوقع أن تستقطب نحو 10 آلاف شخص، برنامجاً متنوعاً من الفعاليات الثقافية والفنية والعروض الموسيقية والأنشطة التراثية التي تعبر عن مختلف جوانب تاريخ وثقافة وموروث العراق.

