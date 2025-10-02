الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي يشيد بندوة «زكاة التمور»

عبدالله بن بيّه متحدثاً خلال الندوة (من المصدر)⁩
3 أكتوبر 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق

أشاد معالي العلامة عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بندوة زكاة التمور التي أقيمت أمس في العاصمة أبوظبي في حديقة المواسم، وقال في كلمته الافتتاحية: إن زكاة التمور فريضة شرعية دلَّ عليها الكتاب والسنة، وهي رافد لتعزيز التكافل والتراحم في المجتمع، موضحاً أنّ المجلس قدّر نصاب زكاة التمور في دراساته الميدانية بوزن (541) كيلوغراماً بعد التجفيف، وهذا ما ينسجم مع منهجية المجلس في حوكمة الفتاوى وإصدارها وفق ضوابط دقيقة.
كما شدّد معاليه على أنّ النخلة كانت دائماً رمزاً للعطاء في التراث العربي والإسلامي، وقد شُبّهت بالمؤمن في الحديث النبوي، مشيراً إلى أنَّ دولة الإمارات واصلت نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العناية بالنخيل والتمور، حيث حوّل الصحراء إلى واحات باسقة، فيما تواصل القيادة الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، دعم هذا الإرث الوطني الأصيل من خلال مبادرات وجوائز نوعية على مدار العام.
وأشاد العلامة ابن بيه بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، في تقريب أحكام الزكاة وتيسير أدائها للمواطنين والمقيمين، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الندوة في خدمة المجتمع وترسيخ قيم الخير والعطاء.
وعلى هامش الندوة، افتُتح المعرض المصاحب «شماريخ التمور» الذي ضمَّ ستة أركان رئيسة، تناول الأول: اهتمام القيادة الرشيدة بالموروث الوطني، فيما خُصص الثاني: لعرض النخلة في الوحي: ذكرٌ خالدٌ ومعانٍ سامية. أما الركن الثالث: فجاء بعنوان نخيل الإمارات: شجرة حياة وإرث مستدام، والركن الرابع: زكاة التمور: جهود إفتائية مؤسسية وإرث فقهي. فيما عرض الركن الخامس: خدمات زكاة التمور: تقنيات حديثة ومنصات وطنية، ليُختتم بالركن السادس: مؤسساتنا الوطنية: واحات لتراث زاخر وعادات أصيلة، حيث أتيح للزوار الاطلاع على منتجات النخيل، بالإضافة إلى تجارب تعليمية للأطفال من خلال ورش الرسم والأنشطة الزراعية.
وأشاد المشاركون في ختام الندوة، برؤية الدولة الاستشرافية التي تجعل من العمل الإفتائي جزءاً من المنظومة التنموية الشاملة، وتؤكد على الريادة الإماراتية في الجمع بين القيم الدينية والابتكار والتقدم.

زكاة التمور
الإمارات
مجلس الإمارات للإفتاء
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
عبدالله بن بيه
الزكاة
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©