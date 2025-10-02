قائد عام شرطة أبوظبي يتفقد مركز مدينة الظنة

أبوظبي (الاتحاد)

قام معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، بزيارة تفقدية إلى مركز شرطة مدينة الظنة بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، يرافقه اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد محمد ضاحي الحميري، مدير قطاع العمليات المركزية، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة.

واطلع معاليه على سير العمل والخدمات التي يقدمها المركز للجمهور، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على توفير أفضل بيئة للعمل في مراكز الشرطة الشاملة لتحقيق ريادة مؤسسية شرطية بخدمات استباقية تعزز جودة حياة المجتمع، وتطوير قدرات العاملين فيها لتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين من خلال العمل المستمر والتدريب، ونشر الجودة والتميز المؤسسي، وتعزيز ثقافة الولاء، موضحاً أنها تعمل على أن تكون من أفضل الجهات الشرطية على مستوى العالم في مكافحة الجريمة والوقاية منها، من خلال تطبيق الاستراتيجيات وأفضل الممارسات العالمية.

وحث معاليه الضباط والعاملين بالمركز على ضرورة تطبيق منهجية التواصل مع الجمهور، والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم ومدى الرضا عن الخدمات المقدمة، وتعزيز العلاقة مع الشركاء في منطقة الاختصاص تحقيقاً لرؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي.