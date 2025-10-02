الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«بلدية عجمان» تحصد مواصفتين في حوكمة «الموارد البشرية» و«المحافظ والبرامج والمشاريع»

خلال تسليم شهادتي المواصفات للبلدية (من المصدر)
3 أكتوبر 2025 01:06

عجمان (الاتحاد)

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، عن حصدها مواصفتين دوليتين تتضمن شهادة المواصفة الدولية في حوكمة المحافظ والبرامج والمشاريع 21505:2017 ISO، وشهادة مواصفة حوكمة الموارد البشرية ISO 30408:2016 ، تأكيداً على التزام الدائرة بأعلى معايير الجودة والشفافية وتطوير الكوادر الوطنية.
وأشاد عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة بالإنجاز المشرف الذي يضاف لسجل الدائرة الحافل بالإنجازات، ويعكس جهود فرق العمل المتميزة والكفاءات الطموحة، وسعيها لتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة الأداء المؤسسي بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وقال النعيمي معقباً على حصد الدائرة لمواصفة حوكمة الموارد البشرية: إن فريق عمل إدارة الموارد البشرية بالدائرة يؤكد على دوره المحوري والرئيس في تطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية المرتبطة بجودة الأداء والتميز المؤسسي، ويعكس نتائج الخطط التي أسهمت في تعزيز الأداء المؤسسي والنزاهة والامتثال.
وبيّن النعيمي أن حصول مكتب إدارة المشاريع وتطوير الأعمال على شهادة الآيزو العالمية في حوكمة المحافظ والبرامج والمشاريع يُعد إنجازاً نوعياً على مستوى الدولة، لما يوفره من إطار متكامل يرفع كفاءة إدارة المشاريع، ويعزز الشفافية والحوكمة الفاعلة، ويدعم استدامة التطوير والتحسين المؤسسي، بما يواكب المعايير الدولية ويُرسخ مكانة الدائرة كمؤسسة رائدة في تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
ويأتي حصول الدائرة على شهادتي الآيزو في حوكمة المشاريع (ISO 21505:2017) وحوكمة إدارة الموارد البشرية (ISO 30408:2016) ليعكس التزامها الراسخ بتبني أفضل الممارسات العالمية، وتكامل جهودها في تطوير منظومة العمل المؤسسي، حيث يجمع هذا الإنجاز بين تعزيز كفاءة وشفافية إدارة المحافظ والبرامج والمشاريع من جهة، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في إدارة رأس المال البشري من جهة أخرى، بما يضمن استدامة التميز وتحقيق قيمة مضافة تدعم رؤية عجمان.

