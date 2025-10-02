دبي تستضيف الكونجرس الدولي لجمعيات تربية النحل «أبيمونديا»

دبي (الاتحاد)



أعلنت جمعية النحالين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن اختيار دبي لاستضافة الدورة الخمسين من الكونجرس الدولي لجمعيات تربية النحل «أبيمونديا» (Apimondia) في عام 2027، للمرة الأولى على مستوى العالم العربي.

جاء فوز ملف دولة الإمارات بدعم من «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة والتابع لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وكانت دولة الإمارات قد تقدمت بملف الاستضافة خلال عام 2023 بقيادة «جمعية النحالين»، وبدعم من «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، ليؤكد نجاحها في نيل حق الاستضافة مكانة الدولة الرائدة في الزراعة المستدامة وابتكارات تربية النحل في البيئة الصحراوية، فضلاً عن دورها في التعاون الدولي في هذا المجال.

وينعقد كونجرس «أبيمونديا» مرة كل عامين، وهو الملتقى الأبرز عالمياً لجمعيات مربي النحل، إذ يستقطب مشاركين من أكثر من 100 دولة، بينهم علماء ومربو نحل وصناع قرار وسياسات وقادة في القطاع. وسوف تستضيف دبي نسخة اليوبيل الذهبي للكونجرس، في فرصة فريدة للاحتفاء بإرث الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل ورسم ملامح مستقبل تربية النحل المستدامة.

قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يعكس تنظيم هذا الكونجرس المرموق قدرة دبي الراسخة على استضافة مؤتمرات دولية كبرى، بفضل شراكاتها الفاعلة مع مختلف الجهات المعنية على امتداد دولة الإمارات. كما يعزز استضافة المؤتمر مكانة دبي بوصفها مركزاً عالمياً للتعاون وتبادل المعرفة، ويوفر منصة ملهمة تشجع جهود الابتكار في هذا المجال».

في هذا السياق، قالت زهيرة نجراوي، مؤسسة ورئيسة جمعية النحالين في دولة الإمارات ورئيسة كونجرس «أبيمونديا دبي 2027»: «نحن فخورون باستضافة المجتمع العالمي لتربية النحل في دبي بالتزامن مع الدورة الخمسين من الكونجرس. كما أن الشعار الذي اخترناه لهذا المؤتمر،«تربية النحل من أجل المستقبل: تثقيف، وابتكار، واستدامة»، هو بمثابة دعوة للتحرك وبذل الجهد، في ظل ما تفرضه التغيرات المناخية، وتراجع التنوع البيولوجي، وشح المياه من تحديات تستوجب حلولاً عاجلة. وهنا تتجلى أهمية خبرات تربية النحل في البيئات الجافة والقاسية، بما تحمله من إرث عريق وفرص ابتكار قادرة على تقديم حلول عملية للتحديات الملحّة التي تواجه هذه الصناعة في عصرنا الحالي».

وقال جيف بيتيس، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات مربي النحل (أبيمونديا): «منذ تأسيسه في بلجيكا أواخر القرن التاسع عشر، وضع الاتحاد الدولي نصب عينيه هدفاً جوهرياً يتمثل في دعم مربي النحل وحماية النحل الذي يعتنون به».