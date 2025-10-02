نصف مليون درهم من فرج بن حموده دعماً لـ«جيران النبي»

الشارقة (الاتحاد)

تسلمت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي دعماً مالياً بقيمة نصف مليون درهم من فرج علي بن حموده، وذلك في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية، ومساندته للمشاريع الإنسانية المستدامة التي تعزز التكافل الاجتماعي، وجاء هذا الدعم موجهاً إلى المشروع الوقفي «جيران النبي» الذي يهدف إلى إيجاد مصدر دائم يعود ريعه لمصلحة الأيتام وأسرهم عبر برامج داعمة، لتمكينهم وضمان جودة حياة أفضل لهم. وقالت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمي، رئيس مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية: «إن هذا الدعم الكريم من سعادة فرج علي بن حموده يجسد صورة مشرفة للتكافل المجتمعي، والشراكة بين الأفراد والمؤسسات».