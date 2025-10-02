الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في أكتوبر

«الأرصاد»: انخفاض درجات الحرارة في أكتوبر
3 أكتوبر 2025 01:08

إبراهيم سليم (أبوظبي)

كشف تقرير المركز الوطني للأرصاد لشهر أكتوبر، أن هذه الفترة تتميّز عادة بتغيرات حادة وسريعة في الأحوال الجوية، وفيه تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض، حيث تنخفض درجة الحرارة، خاصة خلال النصف الثاني، انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بشهر سبتمبر، وتكون الرياح السائدة خلال هذا الشهر جنوبية شرقية في فترات نهاية الليل والصباح، تتحول في فترة الظهيرة والمساء إلى شمالية غربية بتأثير دورة نسيم البر/البحر.
وقال المركز: «يعتبر شهر أكتوبر من شهور الفترة الانتقالية الثانية بين فصلي الصيف والشتاء، وتكون الرطوبة النسبية عادة مرتفعة في الصباح الباكر خلال هذا الشهر، وتقل تدريجياً مع ظهور الشمس، ثم تعاود الارتفاع بعد الغروب؛ لتصل في المتوسط خلال هذا الشهر إلى 51% تقريباً، حيث تزداد معها فرص تشكل الضباب في فترات منتصف الليل والصباح الباكر». 
وأوضح المركز أن منخفض الهند الموسمي يتراجع تدريجياً، خاصة مع نهاية هذا الشهر، ويبدأ امتداد المرتفع الجوي السيبيري بالتأثير على المنطقة أحياناً، كما تتأثر الدولة أيضاً بامتداد للمنخفضات الجوية السطحية الممتدة من البحر الأحمر ومن الشرق، وفي حال صاحبها منخفضات جوية في طبقات الجو العليا من الشرق أو من الغرب، تزداد كميات السحب، وتتكون السحب، خاصة المناطق الشرقية من الدولة، مع احتمال سقوط أمطار.

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
انخفاض درجات الحرارة
درجات الحرارة
طقس الإمارات
الطقس في الإمارات
حالة الطقس في الإمارات
حالة الطقس
أحوال الطقس
