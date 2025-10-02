«الشباب العربي»: بدء استقبال طلبات الانضمام لبرنامج «سفراء التغير المناخي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مركز الشباب العربي، عبر مجلس الشباب العربي للتغير المناخي، إطلاق مبادرة «سفراء التغير المناخي» وفتح باب الترشح أمام الشباب من مختلف الدول العربية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز شبكة العمل المناخي العربي، وتوسيع مشاركة الشباب العربي بفاعلية في المحافل البيئية الدولية، وترسيخ دورهم كشركاء أساسيين في صياغة الحلول والسياسات المستدامة.

وتسعى المبادرة إلى استقطاب سفراء يمثلون جميع الدول العربية ليكونوا الذراع الميدانية للمجلس في بلدانهم، وداعمين لأعضائه في المبادرات المستقبلية. وسيتولى السفراء مهام تمثيل المجلس في أبرز الفعاليات البيئية والمناخية، والمشاركة في الحلقات الشبابية، وقيادة حملات المناصرة والمشاركة المجتمعية، بما يعزز فاعلية العمل المناخي العربي، وفق رؤية شاملة ومستدامة.

وتوفر المبادرة للمشاركين فرصة مميزة لإحداث تأثير ملموس عبر الالتزام بواقع 3 إلى 5 ساعات أسبوعياً، تشمل المشاركة في الاجتماعات الشهرية، دعم وتنظيم المبادرات الميدانية، والانخراط في الحملات التوعوية الرقمية والمجتمعية. ومن المتوقع أن يسهم السفراء في نقل صوت الشباب إلى دوائر صناعة القرار، والمشاركة في رسم السياسات البيئية محلياً وعربياً، بما يؤكد حضورهم في القضايا المناخية ذات الأولوية.

وسيحصل سفراء التغير المناخي على برامج تدريب وتوجيه متخصصة، يشرف عليها خبراء إقليميون ودوليون في مجالات البيئة والاستدامة، إلى جانب الاستفادة من الموارد التي يوفّرها المجلس مثل الأدلة العملية، الحزم المعرفية، والمنصات الرقمية المتطورة.

كما سيُمنح المشاركون أولوية المشاركة في المؤتمرات والقمم الشبابية المرتبطة بالعمل المناخي، بما في ذلك الفعاليات العالمية المرتبطة بمؤتمرات الأطراف (COP)، إلى جانب اعتراف رسمي من مركز الشباب العربي بدورهم كسفراء للتغير المناخي.



شروط التقديم وآلية التسجيل

يفتح باب التقديم أمام الشباب العربي من الفئة العمرية 18 إلى 35 عاماً ممن يمتلكون شغفاً بقضايا البيئة والمناخ، على أن يتم الترشح عبر الرابط التالي: https://airtable.com/appNJ6NreRDmpUMSw/pagiycLpXMOAR5kje/form، ويستمر استقبال الطلبات حتى 15 أكتوبر 2025.



دور الشباب

يأتي إطلاق مبادرة «سفراء التغير المناخي» في إطار رؤية المركز لترسيخ الحضور العربي المؤثر في ملفات التغير المناخي، وإبراز دور الشباب كمحرك أساسي لحلول الاستدامة، كما يمثل البرنامج امتداداً للجهود التي يقودها المجلس على المستويين الإقليمي والدولي، وذلك لتوحيد صوت الشباب العربي وإشراكهم في صياغة السياسات والمبادرات البيئية التي تلامس احتياجات مجتمعاتهم. ويُعد مجلس الشباب العربي للتغير المناخي منصة إقليمية متخصّصة، أطلقها مركز الشباب العربي لتمكين جيل جديد من القادة البيئيين، وإتاحة الفرصة أمامهم لابتكار حلول مستدامة للتغيرات المناخية. ومنذ تأسيسه، يعمل المجلس على بناء قدرات الشباب العربي، وتعزيز مشاركتهم في مجالات البيئة والاستدامة، وتمثيل أصواتهم على المستويات كافة، ليصبح أحد أبرز الأطر العربية الداعمة للعمل المناخي الشبابي، والرابطة بين الابتكار المحلي والحراك العالمي.