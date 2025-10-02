الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

«أبوظبي للصحة العامة» يطلق حملة سرطان الثدي لشهر أكتوبر

جانب من فعاليات المؤتمر الصحفي (من المصدر)
3 أكتوبر 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق مركز أبوظبي للصحة العامة، التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع شبكة واسعة من الشركاء، حملة جديدة لمكافحة سرطان الثدي في إمارة أبوظبي تحت شعار «اهتمي بالأهم»، بهدف إحداث تحول ملحوظ في سلوكيات السيدات، وتحفيزهن على الانتقال من مرحلة الوعي إلى إجراء الفحوصات للكشف المبكر عن سرطان الثدي.
وتشير الإحصاءات إلى أن 90% من النساء في إمارة أبوظبي على دراية ووعي بأهمية الفحوصات الوقائية، إلا أن العديد من السلوكيات، مثل الخوف من نتيجة الفحوصات، التردد في اتخاذ القرار، وتأجيل حجز مواعيد الفحوصات، تقف عائقاً أمام النساء لاتخاذ خطوة بسيطة قادرة على إنقاذ حياتهن. وتهدف حملة «اهتمي بالأهم» إلى معالجة هذه التحديات، من خلال استخدام مواقف حياتية يومية قريبة من الجميع لتذكير النساء بضرورة أن نهتم بالأهم: صحتنا.
وقال الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصحة العامة: «ندرك أن الفحص المبكر لسرطان الثدي يحسِّن فرص العلاج والشفاء بشكل كبير، ومع ذلك مازال سرطان الثدي يؤثر على الكثير من النساء. هذه الحملة جزء من استراتيجيتنا الأوسع لدمج الوقاية في نمط الحياة اليومي».
من جهتها، قالت الدكتورة أمنيات الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة في المركز: «هذه الحملة، المبنية على الأدلة والإحصاءات الوطنية، تعالج العوامل السلوكية والثقافية التي تؤخر التشخيص، مستبدلة الخوف والارتباك بالتمكين والوضوح والسهولة».
وتدعو الحملة النساء اللواتي بلغن 40 عاماً إلى إجراء التصوير الشعاعي للثدي «الماموجرام» كل سنتين، فيما يُنصح النساء بين 20 و39 عاماً بإجراء فحص سريري للثدي كل ثلاث سنوات، مع إمكانية إجراء تقييم للمخاطر للنساء بين 35 و39 عاماً. 
ويعمل المركز مع شركاء من مختلف القطاعات الصحية والرياضية والرعاية الشخصية والتجارية، لتسهيل الوصول إلى خدمات الفحص وتوسيع نطاقها. وتشمل المساهمات تنظيم أيام فحص مجانية، وتوفير وحدات متنقلة للفحص، إضافة إلى أنشطة توعوية مجتمعية في مختلف أنحاء الإمارة. ويُعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطان شيوعاً بين النساء في دولة الإمارات. ويسهم الفحص المبكر في الشفاء بنسبة تتجاوز 90% عند اكتشاف المرض مبكراً. وفي عام 2024، تم تشخيص أكثر من 80% من حالات سرطان الثدي في أبوظبي في مرحلة مبكرة.

