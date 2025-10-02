الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

نهيان بن مبارك يحضر أفراح المريخي والمزروعي فـي أبوظبي

نهيان بن مبارك في صورة جماعية خلال الحفل (وام)
3 أكتوبر 2025 01:07

أبوظبي (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد حاضر محمد المريخي، بمناسبة زفاف نجله «خليفة» إلى كريمة سعيد سالم خليفة المزروعي.
أقيم الحفل في مجلس المشرف في أبوظبي، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.
وقدّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.
من جانبهم، عبّر ذوو العريسين عن خالص شكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان على حضوره ومشاركته أفراحهم، وأعربوا عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.
تخلل الحفل عدد من الفقرات التراثية والفنية، شملت عروضاً من الفنون الشعبية الإماراتية، إلى جانب الأهازيج واللوحات الفولكلورية التي أضفت على المناسبة أجواءً من الفرح والأصالة.

نهيان بن مبارك
الإمارات
أبوظبي
