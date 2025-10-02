«الوطني» والبرلمان النيوزيلندي يبحثان تعزيز التعاون المشترك

أبوظبي (وام)

التقى سعيد راشد العابدي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، أمس، بمقر المجلس بأبوظبي، تيم فان دي مولين، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والتجارة في برلمان نيوزيلندا بحضور طارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات بين الإمارات ونيوزيلندا، وتطورها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، لاسيما السياسية والاقتصادية. وبحث الطرفان آليات تعزيز التعاون البرلماني بين البرلمانين الصديقين.