الجمعة 3 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

لطيفة بنت محمد تبحث مع ملكة الماوريين بنيوزيلندا سبل تعزيز التعاون الثقافي

لطيفة بنت محمد خلال لقائها ملكة الماوريين بنيوزيلندا والوفد المرافق (وام)
3 أكتوبر 2025 01:07

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق

استقبلت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، نغا واي هونـوا آي تي بو، ملكة الماوريين من نيوزيلندا، وذلك خلال زيارتها إلى دبي.
تناول اللقاء آفاق التعاون ضمن مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، في ضوء الاهتمام الذي توليه الإمارات ونيوزيلندا للعمل الثقافي بمختلف قوالبه وأشكاله.
وأكد الجانبان أهمية تعميق الحوار الثقافي عبر تبادل الخبرات والتجارب في شتى مجالات العمل الإبداعي وتطرقا إلى سبل تعزيز الروابط الثقافية في ضوء القيم المشتركة لاسيما على صعيد الحرص على صون التراث والحفاظ عليه، وتحفيز الإبداع وزيادة إسهام العمل الثقافي في تنمية المجتمع.  
وجرى خلال اللقاء التركيز على فرص التعاون بين مجتمع الماوري والإمارات ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا.
حضر اللقاء معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، والدكتور ريتشارد كاي، سفير نيوزيلندا لدى الدولة.

لطيفة بنت محمد
دبي
لطيفة بنت محمد بن راشد
الإمارات
نيوزيلندا
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون أرثر بيتر موثاريكا بفوزه في الانتخابات الرئاسية في مالاوي
اليوم 14:12
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
علوم الدار
شرطة أبوظبي تبث فيديو لحادث بسبب التوقف في وسط الطريق
اليوم 14:08
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
الرياضة
ميلان ويوفنتوس في الاختبار الناري
اليوم 14:07
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
الرياضة
غياب أليسون يشمل الأجندة الدولية
اليوم 14:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©