لطيفة بنت محمد تبحث مع ملكة الماوريين بنيوزيلندا سبل تعزيز التعاون الثقافي

دبي (وام)

استقبلت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أمس، نغا واي هونـوا آي تي بو، ملكة الماوريين من نيوزيلندا، وذلك خلال زيارتها إلى دبي.

تناول اللقاء آفاق التعاون ضمن مختلف المجالات الثقافية والإبداعية، في ضوء الاهتمام الذي توليه الإمارات ونيوزيلندا للعمل الثقافي بمختلف قوالبه وأشكاله.

وأكد الجانبان أهمية تعميق الحوار الثقافي عبر تبادل الخبرات والتجارب في شتى مجالات العمل الإبداعي وتطرقا إلى سبل تعزيز الروابط الثقافية في ضوء القيم المشتركة لاسيما على صعيد الحرص على صون التراث والحفاظ عليه، وتحفيز الإبداع وزيادة إسهام العمل الثقافي في تنمية المجتمع.

وجرى خلال اللقاء التركيز على فرص التعاون بين مجتمع الماوري والإمارات ضمن إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات ونيوزيلندا.

حضر اللقاء معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء، وهدى الهاشمي، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، والدكتور ريتشارد كاي، سفير نيوزيلندا لدى الدولة.